Общество
КоммерсантъШеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны. Он извинился и объяснил свое поведение «неумением строить уважительные и равные коммуникации».
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 03:35, Ашберн
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Общество
В России пенсионеры 53-67 лет получат единовременную выплату
Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
Общество
В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6248, до 739 947, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:31
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12 июля в 12:37
Политика
Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
Новые Известия 01:18
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
РИА Новости вчера в 04:58
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском вчера в 16:31
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета вчера в 11:21
Политика
Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране
Парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке на востоке страны, — разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский конфликт.
РБК вчера в 21:20
Общество
В Крыму за сутки выявили 11 носителей коронавируса
Симферополь, 14 июля 2020, 10:10 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Республики Крым.
REGNUM 03:10
Происшествия
Собчак потребовала от СКР возбудить дело из-за нападения в монастыре
Московский Комсомолец вчера в 15:03
Кино
Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»
РИА Новости вчера в 16:32
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,63 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,13% - до 70,6325 рубля, курс евро вырос на 0,22% - до 80,0525 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС вчера в 03:02
Общество
В Монголии подтвердили смерть подростка от бубонной чумы
"Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума", - приводит агентство слова представителя минздрава Монголии Доржийн Нарангэрэл.
РИА Новости 03:17
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Ранее, 10 июля, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился.
Известия вчера в 22:05
Политика
Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР
Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
RT на русском вчера в 15:51
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка
Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Общество
Названо условие открытия Финляндии для россиян
Финляндия может открыть границы для российских туристов при условии, если уровень заболеваемости в стране не будет превышать восемь новых случаев коронавируса на каждые 100 тысяч человек за последние 14 дней.
Lenta.ru 02:58
Общество
Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК 02:51
Общество
Скандальную судью Хахалеву досрочно лишили полномочий
Скандально известная судья Елена Хахалева досрочно лишена своих полномочий и первого квалификационного класса судьи.
Газета.Ru вчера в 08:56