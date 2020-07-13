Общество

КоммерсантъКоммерсантъШеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны. Он извинился и объяснил свое поведение «неумением строить уважительные и равные коммуникации».
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Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Коммерсантъвчера в 21:31

Простаков покидает «МБХ-медиа» на фоне обвинений в домогательствах

Народные новостивчера в 21:25

Простаков уходит с поста шеф-редактора «МБХ-медиа» после обвинений в домогательствах

ФАНвчера в 19:59

Шеф-редактор «МБХ Медиа» покинул пост после обвинений в домогательствах

Lenta.ruвчера в 18:32

Шеф‑редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков объявил об увольнении после обвинений в домогательствах

Медиазонавчера в 17:23

Шеф-редактор «МБХ медиа» объявил об увольнении из-за обвинений в домогательствах

Дождьвчера в 16:59

Двух сотрудников Сбербанка обвинили в сексуальных домогательствах

Ридусвчера в 10:34
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 03:35, Ашберн
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
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Происшествия

Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Вести.Ru 01:31
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака

Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
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Общество

В России пенсионеры 53-67 лет получат единовременную выплату

Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
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Общество

В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6248, до 739 947, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:31
Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
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Шоу-бизнес

Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ

Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12 июля в 12:37
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Политика

Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

Новые Известия 01:18
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Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
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Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
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Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости вчера в 04:58
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Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском вчера в 16:31
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
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Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
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Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета вчера в 11:21
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Политика

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране

Парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке на востоке страны, — разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский конфликт.
РБК вчера в 21:20
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Общество

В Крыму за сутки выявили 11 носителей коронавируса

Симферополь, 14 июля 2020, 10:10 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Республики Крым.
REGNUM 03:10
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Происшествия

Собчак потребовала от СКР возбудить дело из-за нападения в монастыре

Московский Комсомолец вчера в 15:03
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Кино

Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»

РИА Новости вчера в 16:32
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,63 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,13% - до 70,6325 рубля, курс евро вырос на 0,22% - до 80,0525 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС вчера в 03:02
Общество

В Монголии подтвердили смерть подростка от бубонной чумы

"Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума", - приводит агентство слова представителя минздрава Монголии Доржийн Нарангэрэл.
РИА Новости 03:17
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Ранее, 10 июля, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился.
Известия вчера в 22:05
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Политика

Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР

Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
RT на русском вчера в 15:51
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
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Экономика

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка

Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
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Происшествия

Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
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Общество

Названо условие открытия Финляндии для россиян

Финляндия может открыть границы для российских туристов при условии, если уровень заболеваемости в стране не будет превышать восемь новых случаев коронавируса на каждые 100 тысяч человек за последние 14 дней.
Lenta.ru 02:58
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Общество

Мэр Хабаровска оценил протесты словами «такие митинги в городе не нужны»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук («Единая Россия») прокомментировал массовые акции протеста, проходящие в городе после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
РБК 02:51
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Общество

Скандальную судью Хахалеву досрочно лишили полномочий

Скандально известная судья Елена Хахалева досрочно лишена своих полномочий и первого квалификационного класса судьи.
Газета.Ru вчера в 08:56
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