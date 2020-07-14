Общество
КоммерсантъШеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны. Он извинился и объяснил свое поведение «неумением строить уважительные и равные коммуникации».
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«Я плакала круглосуточно»: пользователи твиттера рассказали о своем опыте абьюзивных отношений
Телеканал RTVIвчера в 12:47
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Авто
Aznom Automotive выпустит 671-сильного конкурента Rolls-Royce
Автоновости дня вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Здоровье
Врачи назвали симптом болезни Паркинсона на очень ранней стадии
Издание Daily Express поделилось информацией, что эксперты открыли новый симптом болезни на ранней стадии.
Московский Комсомолец 01:55
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико.
РБК 01:55
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров
Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
RT на русском 00:59
Фигурное катание
Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» по версии ISU
CT news вчера в 06:52
Общество
Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа
Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.
Известия 01:03
Происшествия
Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону.
РИА Новости 00:26
Общество
Жительница Будапешта осталась без работы из-за своей внешности
Барбара Луна Сипос, которая до недавнего времени работала администратором, сделала несколько пластических операций на сумму, превышающую 12 миллионов рублей.
Evo-rus.com вчера в 09:47
Музыка
Украинский пропагандист Гордон записал песню про Соловьёва
00.45, Москва \Tochka Zрения\ Украинский преступник и пропагандист майдана Гордон, записал песню про телеведущего Владимира Соловьёва.
Tochka Zрения вчера в 18:00
Общество
Автосалоны стали лидерами по восстановлению посещаемости в Москве
Без учета парков лидером по восстановлению посещаемости стали автосалоны: в начале июля в них побывало 75% от того количества клиентов, которое было зафиксировано до пандемии.
РБК 01:00
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
Происшествия
В Шадринске 34 человека отравились шаурмой
В Шадринске люди массово отравились шаурмой.
Новый День 00:58
Происшествия
В Новосибирске при обрушении перекрытия в жилом доме погиб мужчина
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимирский спуск, 2 произошло обрушение перекрытий, под завалами может находиться человек.
REGNUM 00:40
Армия и оружие
Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет
Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело вчера в 06:58
Общество
В России пенсионеры 53-67 лет получат единовременную выплату
Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
iReactor 00:27
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47
Происшествия
Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
РБК вчера в 17:59
Общество
Сафронов не признаёт свою вину в госизмене
Как заявил адвокат подозреваемого Иван Павлов, Сафронов своей вины не признаёт.
REGNUM 01:18
Здоровье
Более 57% заболевших коронавирусом в Иркутской области выздоровели
57,4% заболевших коронавирусной инфекцией в Иркутской области успешно вылечились.
АиФ Иркутск вчера в 21:36
Здоровье
В Башкирии число заболевших коронавирусом преодолело отметку в 6000
По данным ведомства, количество заболевших вирусом COVID-19 за все время, начиная с марта, преодолело шеститысячный рубеж и составляет 6014 человек.
МедиаКорСеть 01:42
Единоборства
Россиянин Петр Ян победил бразильца Жозе Алду и стал чемпионом UFC
На «Бойцовском острове» в Абу-Даби российский боец смешанного стиля Пётр Ян завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
TV BRICS вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сбросил 43 килограмма. Как рассказал Разин в Instagram, сейчас он весит 107 килограммов.
Москва 24 вчера в 22:37
Политика
Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске в поддержку Фургала
Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала являются реакцией людей на нетривиальное событие, они имеют право выражать свое мнение, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 13 июля журналистам.
ИА Красная Весна вчера в 06:41
Армия и оружие
Генсек ООН призвал прекратить бои на границе Армении и Азербайджана
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армения и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия на границе двух государств.
Комсомольская правда 00:17
Шоу-бизнес
Новая жена Макаревича опубликовала первое совместное фото с музыкантом
Новой супругой музыканта стала 36-летняя Эйнат Кляйн.
Слово и Дело вчера в 11:12
Экономика
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.
РБК вчера в 23:00
Автоспорт
Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой
Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service вчера в 09:52
Гаджеты
Apple рассказала о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac
Накладка для веб-камеры ноутбука Apple может привести к повреждению экрана, сообщает пресс-служба компании.
Live24 12 июля в 08:12
Экономика
Дефицит бюджета США в июне достиг рекордных $864 млрд
Дефицит госбюджета США в июне составил рекордные $864,074 млрд по сравнению с всего $8,477 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.
Интерфакс 00:34