Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны. Он извинился и объяснил свое поведение «неумением строить уважительные и равные коммуникации».

Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

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