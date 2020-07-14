Общество

КоммерсантъКоммерсантъШеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны. Он извинился и объяснил свое поведение «неумением строить уважительные и равные коммуникации».
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Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

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Шеф-редактор «МБХ медиа» объявил об увольнении из-за обвинений в домогательствах

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Простаков уходит с поста шеф-редактора «МБХ-медиа» после обвинений в домогательствах

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Простаков покидает «МБХ-медиа» на фоне обвинений в домогательствах

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Двух сотрудников Сбербанка обвинили в сексуальных домогательствах

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Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
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Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
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Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
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Ранее Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз», но по сути являются его аналогами.
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