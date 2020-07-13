Общество
Народные новостиПростаков покидает «МБХ-медиа» на фоне обвинений в домогательствах
Шеф-редактор "МБХ Медиа" Сергей Простаков покидает должность. Простаков принял решение оставить свой пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, с которыми выступили несколько женщин, пострадавших от действий сотрудников редакции.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 21:30, Ашберн
Политика
Соскин предрек Украине серьезные потрясения хуже кризиса в Донбассе
Гражданская война на юго-востоке Украины может показаться "детской игрушкой" по сравнению с теми серьезными потрясениями, которые ожидают страну в будущем.
Политика Сегодня 19:13
Армия и оружие
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 20:40
Политика
Украинский журналист Гордон пригрозил Соловьеву «небольшим сюрпризом»
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что подготовил «небольшой сюрприз» для российского телеведущего Владимира Соловьева.
Взгляд.ру 08:49
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru 02:30
Футбол
«МЮ» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в понедельник, 13 июля, сыграл вничью (2:2) с «Саутгемптоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), тем самым упустив шанс войти в зону Лиги чемпионов.
Известия 19:07
Общество
Минтруд разъяснил порядок организации сверхурочной работы на удалёнке
«Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отражённого в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском 19:56
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
Политика
Путин упростил получение российского гражданства
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РБК 17:47
Космос
Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска
Ранее Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз», но по сути являются его аналогами.
Известия 18:59
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Армия и оружие
«Жабье наступление»: ВСУ пытаются отрезать кусок ЛНР
ВСУ начали захват «серой зоны» в ЛНР, применяя уже проверенную ими тактику «жабьих прыжков».
Rusvesna.su 16:00
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 19:46
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Общество
Россияне назвали параметры идеальной работы
Россияне в параметрах идеальной работы ставят на первое место высокую заработную плату, следом идет стабильность и только потом хороший коллектив.
Вечерняя Москва 20:30
Экономика
Экспортерам нефти Ближнего Востока предрекли мощнейший удар
Самый мощный удар по ВВП предрекли странам-экспортерам нефти, пишет CNBC со ссылкой на данные фонда.
Lenta.ru 20:13
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Политика
Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала
Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец 10:50
Политика
В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
Политика
Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной
По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза 05:24
Общество
Губернатор Калифорнии вновь закрыл бары и церкви из-за коронавируса
Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом из-за роста случаев заражения коронавирусом решил вновь ввести ряд ограничений.
РБК 21:02
Хоккей
Шесть игроков КХЛ сдали положительный тест на коронавирус
Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о том, что у шести игроков клубов лиги выявлен коронавирус.
Советский спорт 08:51
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Шоу-бизнес
Больной Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Вечерний курьер 03:16
Гаджеты
Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE
Профиль вчера в 07:48
Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости 03:22