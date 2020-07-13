Общество

Народные новостиНародные новостиПростаков покидает «МБХ-медиа» на фоне обвинений в домогательствах

Шеф-редактор "МБХ Медиа" Сергей Простаков покидает должность. Простаков принял решение оставить свой пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, с которыми выступили несколько женщин, пострадавших от действий сотрудников редакции.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Простаков покидает «МБХ-медиа» на фоне обвинений в домогательствах

Народные новости21:25

Журналист Сергей Простаков объявил об уходе с поста шеф-редактора издания «МБХ медиа»

Эхо Москвы19:16

Шеф‑редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков объявил об увольнении после обвинений в домогательствах

Медиазона17:23

Шеф-редактор «МБХ Медиа» покинул пост после обвинений в домогательствах

Lenta.ru18:32

Шеф-редактор «МБХ медиа» объявил об увольнении из-за обвинений в домогательствах

Дождь16:59

«Я плакала круглосуточно»: пользователи твиттера рассказали о своем опыте абьюзивных отношений

Телеканал RTVI12:47

Двух сотрудников Сбербанка обвинили в сексуальных домогательствах

Ридус10:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 21:30, Ашберн
Политика

Соскин предрек Украине серьезные потрясения хуже кризиса в Донбассе

Гражданская война на юго-востоке Украины может показаться "детской игрушкой" по сравнению с теми серьезными потрясениями, которые ожидают страну в будущем.
Политика Сегодня 19:13
Армия и оружие

Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт

В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 20:40
3
Политика

Украинский журналист Гордон пригрозил Соловьеву «небольшим сюрпризом»

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что подготовил «небольшой сюрприз» для российского телеведущего Владимира Соловьева.
Взгляд.ру 08:49
18
Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Vprognoze.ru 02:30
1
Футбол

«МЮ» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в понедельник, 13 июля, сыграл вничью (2:2) с «Саутгемптоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), тем самым упустив шанс войти в зону Лиги чемпионов.
Известия 19:07
Общество

Минтруд разъяснил порядок организации сверхурочной работы на удалёнке

«Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отражённого в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском 19:56
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
120
Политика

Путин упростил получение российского гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РБК 17:47
11
Космос

Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска

Ранее Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз», но по сути являются его аналогами.
Известия 18:59
684
Происшествия

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
4
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
16
Армия и оружие

«Жабье наступление»: ВСУ пытаются отрезать кусок ЛНР

ВСУ начали захват «серой зоны» в ЛНР, применяя уже проверенную ими тактику «жабьих прыжков».
Rusvesna.su 16:00
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 19:46
7
Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета 11:21
15
Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
10
Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
Общество

Россияне назвали параметры идеальной работы

Россияне в параметрах идеальной работы ставят на первое место высокую заработную плату, следом идет стабильность и только потом хороший коллектив.
Вечерняя Москва 20:30
Экономика

Экспортерам нефти Ближнего Востока предрекли мощнейший удар

Самый мощный удар по ВВП предрекли странам-экспортерам нефти, пишет CNBC со ссылкой на данные фонда.
Lenta.ru 20:13
Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
61
Политика

Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала

Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец 10:50
11
Политика

В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края

Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
233
Политика

Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной

По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза 05:24
3K
Общество

Губернатор Калифорнии вновь закрыл бары и церкви из-за коронавируса

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом из-за роста случаев заражения коронавирусом решил вновь ввести ряд ограничений.
РБК 21:02
3
Хоккей

Шесть игроков КХЛ сдали положительный тест на коронавирус

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о том, что у шести игроков клубов лиги выявлен коронавирус.
Советский спорт 08:51
Здоровье

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
511
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
252
Шоу-бизнес

Больной Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Вечерний курьер 03:16
59
Гаджеты

Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE

Профиль вчера в 07:48
11
Общество

Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
8
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака

Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости 03:22
45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное