Шеф-редактор "МБХ Медиа" Сергей Простаков покидает должность. Простаков принял решение оставить свой пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, с которыми выступили несколько женщин, пострадавших от действий сотрудников редакции.

Простаков покидает «МБХ-медиа» на фоне обвинений в домогательствах

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