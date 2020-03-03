с чего всё началось

США были лидерами в гиперзвуковых технологиях, но мы приняли решение не переходить к их применению в системах вооружений. Россия и Китай такое решение приняли еще несколько лет назад... Мы не можем смириться с существованием такой ситуации.

Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что Вашингтон ведет более инновационные разработки в области создания гиперзвукового оружия, чем Россия и КНР, передает ТАСС. Эспер подчеркнул, что гиперзвуковое оружие является одним из главных приоритетов Соединенных Штатов.

Гаджеты Стартовали продажи нового складного смартфона Huawei Mate Xs Совсем недавно состоялся анонса нового складного смартфона Huawei Mate Xs, а уже сегодня компания объявила об официальном старте продаж новинки.

Общество Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.

Происшествия В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.

Общество ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100 Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.

Политика Путин сравнил Касперского с Илоном Маском Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский является примером российского новатора наравне с американским предпринимателем Илоном Маском.

Политика В парламенте Турции произошла массовая драка В турецком парламенте произошла массовая драка между членами прозападной Партии справедливости и развития (AK Parti) и Республиканской народной партии (CHP), пропагандирующей идеологию турецкого национализма.

Армия и оружие МИД прокомментировал планы США испытать гиперзвуковое оружие Ранее замдиректора по гиперзвуковым разработкам Минобороны Соединенных Штатов Майк Уайт заявил, что Вашингтон намерен провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х в рамках эксперимента "Экспериментальный пуск номер два".

Общество ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Наука Мутировавший коронавирус образовал более агрессивный подтип По данным учёных, S-коронавирус является потомком L-типа, который мутировал и приобрёл более «мягкий характер» в результате воздействий человека, мутаций и естественного отбора.

Общество В Канаде рассмотрят вопрос о прекращении дела бывшего эсэсовца 21 февраля стало известно, что канадское агентство пограничной службы (CBSA) передало дело Оберлендера в управление по делам иммиграции и беженцев для рассмотрения вопроса приемлемости слушания по нему.

Общество Крупнейший региональный перевозчик Европы объявил о банкротстве Как сообщает FT, после нескольких месяцев переговоров с властями страны крупнейший региональный авиаперевозчик Европы так и не смог добиться выделения госкредита в размере £100 млн.

Общество В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.