Армия и оружие
Газета.RuШеф Пентагона сравнил гиперзвуковые разработки США, России и Китая
Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что Вашингтон ведет более инновационные разработки в области создания гиперзвукового оружия, чем Россия и КНР, передает ТАСС. Эспер подчеркнул, что гиперзвуковое оружие является одним из главных приоритетов Соединенных Штатов.
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США были лидерами в гиперзвуковых технологиях, но мы приняли решение не переходить к их применению в системах вооружений. Россия и Китай такое решение приняли еще несколько лет назад... Мы не можем смириться с существованием такой ситуации.
с чего всё началось
По словам помощника директора по гиперзвуковым разработкам Майка Уайта, Вашингтон в своё время решил отказаться от применения таких технологий в новых системах вооружений, сделав ставку на другие составляющие.RT на русскомвчера в 13:04
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Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия
Московский Комсомолец02 марта в 18:17
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