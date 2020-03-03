Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuШеф Пентагона сравнил гиперзвуковые разработки США, России и Китая

Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что Вашингтон ведет более инновационные разработки в области создания гиперзвукового оружия, чем Россия и КНР, передает ТАСС. Эспер подчеркнул, что гиперзвуковое оружие является одним из главных приоритетов Соединенных Штатов.
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Майкл Уайт
США были лидерами в гиперзвуковых технологиях, но мы приняли решение не переходить к их применению в системах вооружений. Россия и Китай такое решение приняли еще несколько лет назад... Мы не можем смириться с существованием такой ситуации.
— Майкл УайтИзвестия 02 марта в 18:29
с чего всё началось
По словам
 помощника директора по гиперзвуковым разработкам Майка Уайта, Вашингтон в своё время решил отказаться от применения таких технологий в новых системах вооружений, сделав ставку на другие составляющие.
RT на русскомвчера в 13:04

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Пентагон признал отставание от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия

ФАН02 марта в 17:25
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