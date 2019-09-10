Политика
ИнтерфаксЕврокомиссия изучит решение Суда Евросоюза по OPAL
В ответ на уточняющий вопрос зампред ЕК отметил, что решение принято лишь в минувший вторник. "Теперь мы должны выполнять законодательство", - объяснил Шефчович. По его словам, Еврокомиссии предстоит подумать, как поступить в дальнейшем.
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Представитель Еврокомиссии отреагировал на решение суда ЕС по газопроводу Opal
Газета.Ruвчера в 09:32
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Политика
«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой
Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
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«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
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Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской «Младой Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
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Транспорт
Регулярные «Ласточки» запустят между Москвой и Петербургом с 8 декабря
Регулярные «Ласточки» запустят между Москвой и Санкт-Петербургом с 8 декабря.
RT на русском 14:14
Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отложен из-за пожара
Восьмой старт японского космического грузовика HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к МКС был отложен из-за пожара, сообщает американское космическое агентство НАСА.
Политика Сегодня вчера в 19:44
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
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Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Экономика
Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет
Известная американская финансовая компания AllianceBernstein провела исследование, которое раскрыло истинные размеры американского государственного долга, и результаты этого исследования шокировали профильные СМИ.
РИА Новости 01:00
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:48
Происшествия
На Украине взорвались военные склады
Lenta.ru 06:30
Общество
Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян
Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Lenta.ru вчера в 07:28
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Армия и оружие
Сирия: Джихадисты готовили провокации в Хан-Шейхуне
Новостной фронт 15:30
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Происшествия
Полиция в Улан-Удэ бросила дымовую шашку в автобус с протестующими
Полицейские бросили дымовую шашку в автобус с протестующими на площади Советов, где проходила акция против итогов выборов мэра, 15 человек доставлены в отдел полиции Советского района города, сообщил депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов в ходе онлайн-трансляции в соцсетях.
Интерфакс 16:23
Космос
Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект
30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.
Ин-спейс.ру 02:46
Гаджеты
Xiaomi случайно опубликовала страницу Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4
В Сети показали скриншот официальной станицы Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4. По слухам, он получит название Mi Mix Alpha.
Astera 07:33
Футбол
На сына Линекера напали во время матча Сьерра-Леоне — Либерия
25-летний молодой человек снимал отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборными Сьерра-Леоне и Либерии, сообщает Daily Mirror.
Спорт-Экспресс 12:35
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова заявил о возможном поединке с Сен-Пьером
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз заявил, что следующим соперником его клиента может стать экс-чемпион организации в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер.
RT на русском 11:32
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец вчера в 07:08
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
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Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Общество
Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову
Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
Ведомости 14:36
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Футбол
35-летний Ещенко получил «серебро» молодежного первенства
Metaratings 11:00
Происшествия
В Якутии вынесли приговор по делу об изнасиловании женщины мигрантами
Суд Якутии вынес приговор фигурантам резонансного дела об изнасиловании местной жительницы мигрантами.
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