Политика

RT на русскомRT на русскомШефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Шефчович разочарован итогами консультаций с Москвой и Киевом по газу

РИА Новостивчера в 20:34

Россию обвинили в нежелании идти на уступки в переговорах с Украиной по газу

Говорит Москвавчера в 13:29

Еврокомиссия заявила о неготовности России идти на уступки по газу

Взгляд.рувчера в 12:42

Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу

ТАССвчера в 12:52

Еврокомиссию разочаровали переговоры по транзиту газа через Украину

Коммерсантъвчера в 12:51

Еврокомиссия призвала к организации новой встречи России, ЕС и Украины по газу

Известиявчера в 13:18

В ЕС призвали Москву и Киев подписать транзитное соглашение

RT на русскомвчера в 13:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
Происшествия

Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата

Известия вчера в 03:44
Политика

Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских радикалов

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу "112 Украина" раскритиковала американских и российских законодателей за их позицию по украинским радикалам.
РИА Новости вчера в 19:00
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
РБК 00:13
Хоккей

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
Армия и оружие

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru вчера в 17:02
Здоровье

Прививки от гриппа сделали 30 процентов россиян

"Суммарно привито 43,4 млн человек (30% от численности населения)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 00:10
Путешествия

Отдых в Турции может подорожать

В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 06:54
Политика

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Шоу-бизнес

Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного

News.ru вчера в 10:07
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Политика

Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России

Следует ли разрешить эвтаназию, должны решать сами россияне, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
Российская газета вчера в 07:18
Происшествия

Стало известно, где может находиться пропавший в Уфе отец с детьми

Bash.News 01:20
Происшествия

Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением

Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
Известия вчера в 21:41
Здоровье

Средний возраст диагностирования рака у россиян составляет 64 года

Для мужчин средний возраст выявления онкологических заболеваний составляет 64,9 года, а у женщин — 64,2 года.
Пермский интернет-журнал Звезда вчера в 04:20
Происшествия

Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09
Общество

Бизнес получил прямой доступ к «регуляторной гильотине»

Бизнес получил прямой доступ к «регуляторной гильотине» Белый дом сформировал состав рабочих групп «регуляторной гильотины» и правила, по которым до конца 2020 года будет формироваться новый корпус регуляторных актов в экономике, а значительная часть действующего — будет отменена.
Коммерсантъ вчера в 18:51
Общество

Социологи назвали главные страхи россиян

Неожиданно большое количество россиян, судя по опросу, боятся войны, отметил в разговоре с РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
РБК 00:00
Общество

В России уточнят сроки снятия тонировки с автомобиля

В Государственную думу внесли законопроект, который устанавливает сроки для устранения лишней тонировки с автомобилей.
АБН вчера в 00:28
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Путешествия

Названы самые популярные места отдыха россиян на ноябрьские праздники

Москва, Сочи и Санкт-Петербург признали самыми популярными направлениями поездок в ноябрьские праздники внутри страны.
RT на русском вчера в 21:17
Армия и оружие

Аваков выразил поддержку батальону «Азов»

Газета.Ru вчера в 17:58
Общество

Скончался писатель Владимир Буковский

В возрасте 76 лет умер бывший советский диссидент, правозащитник и писатель Владимир Буковский.
Свободная Пресса 27 октября в 20:39
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН 26 октября в 03:22
Политика

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Общество

Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.
РБК вчера в 23:16
Гаджеты

Появилось изображение умных часов Xiaomi Mi Watch

The GEEK вчера в 06:55
Общество

Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации

Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК вчера в 18:44
Шоу-бизнес

Александру Градскому предстоит экстренная операция

Поклонники переживают о самочувствии кумира. Недавно в СМИ появились снимки Александра Градского в инвалидном кресле.
StarHit.ru вчера в 12:30
Происшествия

Психиатры заключили, что экс-сенатор Арашуков здоров психически

Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, которому предъявлены обвинения в организации убийств, не страдает психическими заболеваниями, однако, возможно, он мог находиться в состоянии аффекта, когда совершал инкриминируемые ему преступления.
Московский Комсомолец 00:27
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное