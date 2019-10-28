Политика
RT на русскомШефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
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Шоу-бизнес
Рэпер Pharaoh и модель Алеся Кафельникова снова встречаются
Мойка78 26 октября в 21:38
Финансы
Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
РИА Новости 01:50
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
MoneyTimes.Ru вчера в 09:22
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Известия 01:32
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Общество
«Коммерсантъ»: ритейлерам массово отказывают в лицензии на продажу алкоголя
Крупнейшие торговые сети России столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензии на продажу алкоголя, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 22:23
Культура
Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе
Известия 01:20
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 24.10.2019, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 27 октября в 18:23
Происшествия
В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей
Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя во время пробега по полосе столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов и их политизацию
Число протестных акций в России может увеличиться, а социальные протесты будут политизироваться.
Ведомости вчера в 18:00
Политика
Украинский террор докатился до США
К властям США пришло осознание опасности превращения Украины в рассадник национализма, который стал угрожать не только Европе.
Infox.ru 02:45
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru вчера в 05:46
Хоккей
Малкин получил американское гражданство
Форвард Питтсбурга Евгений Малкин имеет американское гражданство.
Советский спорт вчера в 07:30
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Общество
В России расширили перечень запрещённой для детей информации
Согласно поправкам к запрещенной для распространения среди детей информации теперь относятся сведения, "содержащие изображение или описание сексуального насилия".
Online47.ru вчера в 20:25
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Футбол
Ибрагимович может стать одноклубником Витинью
Спорт-Экспресс вчера в 21:19
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Газета.Ru вчера в 17:02
Кино
«Малефисента» остается лидером российского проката
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» сумел собрать 443,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, что позволило киноленте сохранить за собой лидерство в российском прокате.
АБН 27 октября в 18:45
Происшествия
В Челябинске открыли уголовное дело из-за ремонта памятника Ленину
Губерния (г. Челябинск) 03:04
Экономика
Медведев поручил ускорить рост российской экономики
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста.
Российская газета вчера в 11:05
Экономика
РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ
Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
Коммерсантъ вчера в 12:32
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
Car.ru вчера в 06:21
Здоровье
Медики предупредили о смертельной опасности беретов и шапок
Головные уборы способны вызвать рак, предупреждают медики.
Актуальные Новости вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления
Москва 24 вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте
Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.
Bimru.ru 27 октября в 05:44
Гаджеты
Samsung запатентовала странный чехол для смартфонов
Компания Samsung Electronics запатентовала новый чехол для смартфонов.
Профиль вчера в 13:08
Политика
Российские офицеры рассказали о неудачных попытках уволиться из армии
Lenta.ru вчера в 07:42