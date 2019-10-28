Политика

RT на русскомRT на русскомШефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
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Еврокомиссию разочаровали переговоры по транзиту газа через Украину

Коммерсантъ12:51

Еврокомиссия призывает Россию и Украину активно искать компромисс по вопросу о транзите газа

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Как прошёл четвёртый раунд переговоров по транзиту российского газа через Украину

RT на русском18:41

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Газета.Ru14:50

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РИА Новости20:34

Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут

РБК12:44

Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу

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Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
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«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя

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Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи.
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Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
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В Уголовный кодекс России могут внести поправки, вводящие новую статью и устанавливающие ответственность за нелегальное кредитование.
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Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.
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Компания Toyota приняла решение отозвать в России 1 153 вездеходов Land Cruiser Prado, реализованных с 12 марта по 18 апреля этого года.
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Специалисты тюнинг-ателье ABT доработали дизельный кроссовер Audi SQ8.
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Подсчитано количество мировых запасов нефти под санкциями США

США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию.
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Премьеру нового «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили

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