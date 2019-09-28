Футбол
LiveSport.ru«Ливерпуль» с минимальным счетом одолел «Шеффилд Юнайтед»
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Брэмолл Лейн»
Каллум Робинсон
Лис Муссе
|60′
Джек О'Коннелл
|63′
|64′
Джордан Хендерсон
Дивок Ориги
|70′
Джорджиньо Вейналдум
Оливер Норвуд
Леон Кларк
|77′
|83′
Адриан Кастильо
|87′
Роберто Фирмино
Джеймс Милнер
|90′+4′
Садьо Мане
Алекс Окслейд-Чемберлен
|27%
|Владение мячом
|73%
|61%
|Процент точных передач
|85%
|6
|Удары в сторону ворот
|9
|2
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|5
|15
|Отборы
|4
|8
|Фолы
|4
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Шеффилд Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
1
Хендерсон
6
Башем
12
Иган
5
О'Коннелл
2
Болдок
7
Ландстрем
24
Кларк
4
Флек
3
Стивенс
22
Муссе
9
Макбёрни
13
Адриан
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
27
Ориги
3
Фабиньо
5
Вейналдум
11
Салах
7
Милнер
15
Окслейд-Чемберлен
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
«Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в выездном матче седьмого тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла на стадионе «Брэммел Лэйн», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол за «красных» на 70-й минуте забил Жоржиньо Вейналдум.
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Вейналдум об 1:0 с «Шеффилдом»: «Несколько лет назад мы не побеждали в таких матчах»
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