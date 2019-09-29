Футбол

ODDS.ruODDS.ruШеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:1

Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Брэмолл Лейн»
Каллум Робинсон
Лис Муссе
60′
Джек О'Коннелл
63′
64′
Джордан Хендерсон
Дивок Ориги
70′
Джорджиньо Вейналдум
Оливер Норвуд
Леон Кларк
77′
83′
Адриан Кастильо
87′
Роберто Фирмино
Джеймс Милнер
90′+4′
Садьо Мане
Алекс Окслейд-Чемберлен
«Ливерпуль» набрал 21 очко и продолжает лидерство в АПЛ. «Шеффилд» с восемью очками находится на десятом месте. В восьмом туре «красные» сыграют дома на «Энфилде» против «Лестера», а «Шеффилд» отправится в гости к «Уотфорду».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ливерпуль» победил «Шеффилд» и одержал седьмую победу кряду

Советский спорт09:35

«Ливерпуль» с трудом обыграл «Шеффилд Юнайтед»

ODDS.ru09:21

Юрген Клопп: «Ничья с „Шеффилд Юнайтед“ была бы закономерным исходом»

Спорт-Экспресс10:49

«Ливерпуль» стал второй командой в истории АПЛ, начавшей сезон с 7 побед подряд

Sport24.ru09:32

«Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Шеффилд» в гостях

Матч ТВ09:22

Вейналдум об 1:0 с «Шеффилдом»: «Несколько лет назад мы не побеждали в таких матчах»

Sports.ru09:55

Клопп: не слишком доволен игрой с «Шеффилдом», но нам было важно победить

Чемпионат11:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
Происшествия

Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

РИА Новости 17:46
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес

Волочкова призвала молиться о выздоровлении Заворотнюк

Балерина Анастасия Волочкова призвала подписчиков в социальных сетях молиться о выздоровлении актрисы Анастасии Заворотнюк.
News.ru 07:24
Шоу-бизнес

Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду

Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Происшествия

В Испании по запросу США задержали россиянина

В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
РБК вчера в 20:13
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha

Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.
UfacityNews.ru 16:23
Происшествия

В Стамбуле произошло сильное землетрясение

В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым 26 сентября в 13:52
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Здоровье

Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар

В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
Инфо24 вчера в 07:08
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Футбол

Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что никого не хотел обидеть своими словами в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
RT на русском 16:32
Политика

В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну

Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.
Росбалт 06:29
Армия и оружие

Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска

Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
РИА Новости 11:54
Спорт

Избежавший дисквалификации Коулман стал чемпионом мира на стометровке

Чемпионат 15:34
Общество

Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины

Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.
РИА Новости 19:14
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.
Известия 16:10
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Кино

«Кризис на бесконечных землях»: первый взгляд на Супермена из «Царства небесного»

Srnsk 08:12
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Забайкальском крае

ТАСС 18:16
Политика

Пушков прогнозирует Зеленскому большие проблемы с Берлином

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает, что у Киева начнутся большие проблемы в отношениях с Берлином после обнародования расшифровки разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Народные новости 18:10
Культура

Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких

Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Политика

Трамп записал видеообращение к нации в связи с последними скандалами

Даже в свой выходной день президент США Дональд Трамп продолжает думать о будущем и активно противостоять политическим противникам.
Российская газета 19:20
Наука

В Черном море найдены мусорные острова

Как сообщает «Интерфакс», за четыре дня полетов ученые встретили все три вида китообразных, обитающих в Черном море.
Популярная механика вчера в 11:05
Экономика

США опровергли делистинг китайских компаний с американских бирж

США не намерены проводить делистинг китайских компаний с американских бирж на данный момент.
Газета.Ru 19:17
Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

ТАСС 16:33
Политика

Захарова высмеяла слова Пелоси о следе России в скандале вокруг Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия может быть причастна к скандалу вокруг резонансного разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости вчера в 10:55
Армия и оружие

В России могут развернуть производство израильских боевых роботов

По словам Ракишева, компания General Robotics рассматривает вариант размещения производства роботизированных систем для военных на территории России, либо Казахстана.
Военное обозрение 26 сентября в 03:44
Футбол

Гвардиола отказался от январских закупок

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов этой зимой.
Газета.Ru 19:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное