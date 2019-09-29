Футбол
ODDS.ruШеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:1
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Брэмолл Лейн»
Каллум Робинсон
Лис Муссе
|60′
Джек О'Коннелл
|63′
|64′
Джордан Хендерсон
Дивок Ориги
|70′
Джорджиньо Вейналдум
Оливер Норвуд
Леон Кларк
|77′
|83′
Адриан Кастильо
|87′
Роберто Фирмино
Джеймс Милнер
|90′+4′
Садьо Мане
Алекс Окслейд-Чемберлен
|27%
|Владение мячом
|73%
|61%
|Процент точных передач
|85%
|6
|Удары в сторону ворот
|9
|2
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|5
|15
|Отборы
|4
|8
|Фолы
|4
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Шеффилд Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
1
Хендерсон
6
Башем
12
Иган
5
О'Коннелл
2
Болдок
7
Ландстрем
24
Кларк
4
Флек
3
Стивенс
22
Муссе
9
Макбёрни
13
Адриан
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
27
Ориги
3
Фабиньо
5
Вейналдум
11
Салах
7
Милнер
15
Окслейд-Чемберлен
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
«Ливерпуль» набрал 21 очко и продолжает лидерство в АПЛ. «Шеффилд» с восемью очками находится на десятом месте. В восьмом туре «красные» сыграют дома на «Энфилде» против «Лестера», а «Шеффилд» отправится в гости к «Уотфорду».
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