Футбол

Вести.RuВести.Ru«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча

Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Брэмолл Лейн»
Джон Флек
19′
46′
Фил Джонс
Джесси Лингард
50′
Брэндон Уильямс
Джон Ландстрем
51′
Лис Муссе
52′
60′
Аарон Уан-Биссака
Лис Муссе
Оливер Макберни
68′
72′
Брэндон Уильямс
73′
Андреас Перейра
Мэйсон Гринвуд
77′
Мэйсон Гринвуд
Дэвид Макголдрик
Билли Шарп
78′
79′
Маркус Рэшфорд
Крис Башем
Каллум Робинсон
83′
85′
Антони Марсьяль
Аксель Туанзебе
Оливер Макберни
90′
Завершился матч 13 тура английской премьер-лиги между "ШеффилдЮнайтед" и "Манчестер Юнайтед". Встреча закончилась боевой ничьей 3:3. Джон Флек вывел "Шеффилд" вперед на 19 минуте, а через 7 минут после перерыва Лис Мусс забил торой мяч в ворота гостей.
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