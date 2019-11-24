Завершился матч 13 тура английской премьер-лиги между "ШеффилдЮнайтед" и "Манчестер Юнайтед". Встреча закончилась боевой ничьей 3:3. Джон Флек вывел "Шеффилд" вперед на 19 минуте, а через 7 минут после перерыва Лис Мусс забил торой мяч в ворота гостей.

«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.

Игры Релиз The Witcher 3 на Switch способствовал росту доходов CD Projekt По словам вице-президента и финансового директора CD Projekt Петра Нелюбовича, росту доходов компании, помимо прочего, способствовали первые поставки The Witcher 3: Wild Hunt для Nintendo Switch и рост выручки магазина GOG.

Футбол Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.

Гаджеты Золотые наушники Apple произвели в России В России компания Caviar запустила золотую версию новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro под названием Caviar AirPods Gold Edition.

Футбол «Фламенго» стал обладателем Кубка Либертадорес Бразильская команда «Фламенго» во второй раз в своей истории добилась победы в Кубке Либертадорес.

Гаджеты Samsung Galaxy S11 появился на рендерах Что касается селфи-камеры, то в новом Samsung Galaxy S11 она расположится вверху в отверстии по центру экрана, в котором встроят сканер отпечатков пальцев.

Здоровье Минздрав предлагает удаленный медосмотр для водителей автобусов Минздрав РФ предлагает проводить удаленные медосмотры водителей общественного транспорта и регулярно проверять их на наркотики, сообщает "Парламентская газета".

Наука Фронтир нейронаук. Сотни мини-брэйнов помогут понять аутизм Авторы из Института Хассмана по изучению аутизма в Балтиморе, штат Мэрилэнд, предложили для попыток разобраться в том, что такое аутизм, технологию мини-брейнов.

Политика Клинцевич оценил заявление украинского генерала о военной базе в Крыму Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление главы генштаба ВС Украины Руслана Хомчака о "кошмарящей" Европу военной базе в Крыму.

Политика Россия и Украина не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге России и Украине не удалось разрешить ни одного разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.