Футбол
Вести.Ru«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Брэмолл Лейн»
Джон Флек
|19′
|46′
Фил Джонс
Джесси Лингард
|50′
Брэндон Уильямс
Джон Ландстрем
|51′
Лис Муссе
|52′
|60′
Аарон Уан-Биссака
Лис Муссе
Оливер Макберни
|68′
|72′
Брэндон Уильямс
|73′
Андреас Перейра
Мэйсон Гринвуд
|77′
Мэйсон Гринвуд
Дэвид Макголдрик
Билли Шарп
|78′
|79′
Маркус Рэшфорд
Крис Башем
Каллум Робинсон
|83′
|85′
Антони Марсьяль
Аксель Туанзебе
Оливер Макберни
|90′
|41%
|Владение мячом
|59%
|72%
|Процент точных передач
|81%
|–
|Удары в сторону ворот
|4
|8
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|3
|18
|Отборы
|9
|13
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Шеффилд Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
25
Мур
11
Робинсон
15
Джагелка
5
О'Коннелл
2
Болдок
7
Ландстрем
16
Норвуд
4
Флек
3
Стивенс
10
Шарп
9
Макбёрни
1
Де Хеа
2
Линделёф
5
Магуайр
14
Лингард
29
Уан-Биссака
26
Гринвуд
17
Фред
53
Уильямс
21
Джеймс
38
Туанзебе
10
Рэшфорд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑4‑3
Завершился матч 13 тура английской премьер-лиги между "ШеффилдЮнайтед" и "Манчестер Юнайтед". Встреча закончилась боевой ничьей 3:3. Джон Флек вывел "Шеффилд" вперед на 19 минуте, а через 7 минут после перерыва Лис Мусс забил торой мяч в ворота гостей.
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