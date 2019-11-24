Завершился матч 13 тура английской премьер-лиги между "ШеффилдЮнайтед" и "Манчестер Юнайтед". Встреча закончилась боевой ничьей 3:3. Джон Флек вывел "Шеффилд" вперед на 19 минуте, а через 7 минут после перерыва Лис Мусс забил торой мяч в ворота гостей.

«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча

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