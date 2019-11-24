Футбол
Вести.Ru«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Брэмолл Лейн»
Джон Флек
|19′
|46′
Фил Джонс
Джесси Лингард
|50′
Брэндон Уильямс
Джон Ландстрем
|51′
Лис Муссе
|52′
|60′
Аарон Уан-Биссака
Лис Муссе
Оливер Макберни
|68′
|72′
Брэндон Уильямс
|73′
Андреас Перейра
Мэйсон Гринвуд
|77′
Мэйсон Гринвуд
Дэвид Макголдрик
Билли Шарп
|78′
|79′
Маркус Рэшфорд
Крис Башем
Каллум Робинсон
|83′
|85′
Антони Марсьяль
Аксель Туанзебе
Оливер Макберни
|90′
|41%
|Владение мячом
|59%
|72%
|Процент точных передач
|81%
|–
|Удары в сторону ворот
|4
|8
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|3
|18
|Отборы
|9
|13
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Шеффилд Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
25
Мур
11
Робинсон
15
Джагелка
5
О'Коннелл
2
Болдок
7
Ландстрем
16
Норвуд
4
Флек
3
Стивенс
10
Шарп
9
Макбёрни
1
Де Хеа
2
Линделёф
5
Магуайр
14
Лингард
29
Уан-Биссака
26
Гринвуд
17
Фред
53
Уильямс
21
Джеймс
38
Туанзебе
10
Рэшфорд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑4‑3
Завершился матч 13 тура английской премьер-лиги между "ШеффилдЮнайтед" и "Манчестер Юнайтед". Встреча закончилась боевой ничьей 3:3. Джон Флек вывел "Шеффилд" вперед на 19 минуте, а через 7 минут после перерыва Лис Мусс забил торой мяч в ворота гостей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора
Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Культура
Умер украинский актер Давид Бабаев
Здоровье
Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D
Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
Экономика
Минфин раскроет сводную отчетность госкомпаний в 2023 году
После рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) Минфин решил опубликовать сводную финансовую отчетность в 2023 году (за 2022 год).
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
Пресс-служба "Шахтера" опубликовала заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
Происшествия
В Челябинске женщина покалечила восьмимесячного сына
По данным следствия, в августе женщина в палате одной из больниц Челябинска несколько раз ударила 8-месячного сына, ребенок получил разрывы внутренних органов.
Политика
Швеция отказалась называть Белоруссию «Белой Россией»
Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что в ее стране Белоруссию больше не будут называть «Белой Россией».
Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина преемником
Советник президента Владимира Путина и бывший советник Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, почему первый глава государства выбрал своим преемником именно действующего лидера.
Общество
Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме
Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
Финансы
Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.
Здоровье
Количество «семейных» преступлений упало на треть за три года
Против женщин и детей С 2015 по 2018 год количество преступлений против членов семей в России снизилось с 49,6 тыс. до 33,3 тыс. Только в двух федеральных округах, Южном и Дальневосточном, их число возросло — с 1,8 тыс. до 2,4 тыс. и с 2,1 тыс. до 2,6 тыс. соответственно.
Политика
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Происшествия
Пьяный депутат в Марий Эл насмерть сбил на машине подростка
Депутат одного из сельских поселений Марий Эл насмерть сбил подростка в Волжском районе республики, сообщает СКР по региону.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Шоу-бизнес
Обнаженная Анастасия Волочкова получила травму в ледяной купели
Анастасия Волочкова получила травму во время очередного купания в ледяной купели.
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Экономика
Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд
Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в честь Дня матери сделала Кристине Орбакайте макияж
Алла Пугачева последовала примеру других звезд, поздравляющих своих родных с Днем матери, и сделала макияж Кристине Орбакайте.