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Политика В Кремле считают, что переговоры Путина с Эрдоганом будут сложными Днем во вторник, 22 октября, в Кремле заявили, что переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будут сложными, обстоятельными и небыстрыми.

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