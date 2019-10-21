Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Шеффилд Юнайтед» сенсационно обыграл «Арсенал»

Шеффилд Юнайтед — Арсенал
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Брэмолл Лейн»
Джон Флек
15′
Лис Муссе
30′
35′
Букайо Сака
Джек О'Коннелл
39′
46′
Джо Уиллок
Дани Себальос
Лис Муссе
Билли Шарп
56′
Дэвид Макголдрик
66′
67′
Сеад Колашинац
69′
Гранит Джака
Александр Ляказетт
Дин Хендерсон
75′
78′
Николас Пепе
Габриэл Мартинелли
Дэвид Макголдрик
Люк Фримэн
78′
Оливер Норвуд
Оливер Макберни
85′
86′
Сократис Папастатопулос
90′+4′
Кэлум Чемберс
«Шеффилд Юнайтед» в 9-м туре чемпионата Англии сенсационно дома победил «Арсенал» — 1:0. На 30-й минуте отличился Лис Муссе. «Канониры» прервали серию из пяти встреч без поражений. «Арсенал» с 15 очками остался на пятом месте в турнирной таблице.
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