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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Шеффилд» Юнайтед — «Ливерпуль». Ставка: обе забьют за 1.85, ТБ 2,5 мяча за 1.60.
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