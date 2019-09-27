Футбол
Чемпионат«Шеффилд» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Шеффилд» Юнайтед — «Ливерпуль». Ставка: обе забьют за 1.85, ТБ 2,5 мяча за 1.60.
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«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция начнётся 28 сентября в 14:30
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