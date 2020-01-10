Политика

РИА НовостиРИА НовостиШэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
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Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

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Звезда фильма «Основной инстинкт» сравнила Путина и Трампа

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Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором

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Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

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Шэрон Стоун сравнила Трампа и Путина

Lenta.ru18:57
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Политика

В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

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ТАСС 19:50
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

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Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - подчеркнул глава комитета.
РИА Новости 19:23
Происшествия

Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране

В Сети появилось новое видео, на котором, предположительно, зафиксировано падение Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в районе аэропорта Тегерана.
РИА Новости 18:53
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В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
ТАСС вчера в 20:03
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Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети

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Минфин рассказал о новшествах в сдаче бухотчетности

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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.
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Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Армия и оружие

Очередная контратака боевиков в Идлибе потерпела крах

Боевики 8 января 2020 года предприняли контратаку на оборону Сирийской арабской армии на юго-востоке провинции Идлиб и попытались вернуть под свой контроль территории, которые потеряли в декабре 2019 года.
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Астрофизик Олег Верходанов: жду проверки теорий возникновения Вселенной

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В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

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В России изменятся правила приема экзамена на водительские права

В 2020 году в России кардинально изменятся правила приема экзамена на водительские права, сообщает ТАСС.
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Украинский Boeing могла случайно сбить иранская ракета, заявил Джонсон

Украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", но следует провести полномасштабное расследование и в срочном порядке снизить напряженность в регионе, заявил британский премьер Борис Джонсон.
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Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане

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Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Компания Sony представила свой электромобиль

О дальнейших планах серийного производства электромобиля пока не известно, но концептуальный автомобиль Sony Vision-S уже представлен.
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Россияне увидят первое в этом году лунное затмение

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Путина просят отправить в отставку главу саратовского минздрава

Руководитель отделения профсоюза "Альянс врачей" в Саратовской области Ирина Климентова опубликовала петицию на Change.org, в которой обращается к президенту России Владимиру Путину с требованием отправить министра Наталью Мазину в отставку.
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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Поклонники сериала переживают из-за задержки выхода седьмого сезона.
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Российский хоккеист нокаутировал американца и покинул лед под овации

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Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал неоднозначное видео на религиозную тематику, на кадрах которого присутствовали солдаты, а заканчивался ролик надписью: "Благодарим за помощь в съемках Вежливых людей".
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Шэрон Стоун
Американская актриса
Американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинантка на премию «Оскар».
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