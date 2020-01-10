Политика
РИА НовостиШэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
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Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Автоспорт
Эдуард Николаев остановился на трассе из-за проблем с двигателем
После четырех этапов экипаж Николаева занимал шестое место в общем зачете с отставанием в 1 час и 11 минут от лидера.
Футбол
Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС
Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС.
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям
Культура
Экс-стриптизерша подала иск к Дженнифер Лопес на 40 миллионов долларов
Саманта Барбаш, которая послужила прототипом героини фильма "Стриптизерши", подала иск на 40 миллионов долларов к компании, созданной певицей и актрисой Дженнифер Лопес, за клевету.
Происшествия
Бочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Общество
Из мэрии Челябинска уволился высокопоставленный чиновник
В мэрию Челябинска Сергей Репринцев пришёл во времена губернатора Бориса Дубровского.
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска гиперзхвукового «Кинжала» в Черном море
Минобороны РФ опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Общество
В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
Политика
Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
Космос
Ученые ТПУ испытают на МКС 3D-принтер и нанопокрытие для иллюминаторов
Общество
Текслер проверит причастность чиновников к скандалу с новогодним шоу
Транспорт
Правительство России может ввести новые льготы для электромобилей
В нашей стране решили задумать об экологии и расширить рынок электромобилей за счет принятия новых льгот.
Здоровье
Больше 800 млн рублей получит Хабаровский край на детскую больницу
Хабаровскому краю выделят больше 800 млн рублей из федерального бюджета.
Авто
В России было отозвано почти 650 тыс. автомобилей в 2019 году
В 2019 году в России было проведено 139 отзывных программ, затронувших 649 594 автомобиля.
Хоккей
Вратарь забросил шайбу в матче НХЛ впервые с 2013 года
Общество
Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение
Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение.
Авто
Все автоновинки-2020: календарь «За рулем»
Рестайлинговая Веста может появиться осенью, однако продажи стартуют лишь в 2021 году: нужно выдержать паузу с момента запуска модификаций с вариатором.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Общество
World of Tanks пойдет в Госдуму
Напомним, что разработчик и владелец популярной игры World of Tanks – белорусская IT-компания Wargaming.net.
Политика
Трамп назвал США «защитником» Европы от России
Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.