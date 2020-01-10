Политика

РИА НовостиРИА НовостиШэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
Читать в источнике
Комментировать128

Подробнее о событии

Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

РБКвчера в 20:58

Звезда фильма «Основной инстинкт» сравнила Путина и Трампа

URA.Ruвчера в 18:09

Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

Известиявчера в 18:45

Шэрон Стоун сравнила Трампа и Путина

Lenta.ruвчера в 18:57

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором

Газета.Ruвчера в 17:56

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

РИА Новостивчера в 17:27

«Лидер сверхдержавы, которому невозможно противостоять»: Шерон Стоун унизила Трампа и похвалила Путина

Царьградвчера в 15:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Политика

Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing

РБК вчера в 17:31
Автоспорт

Эдуард Николаев остановился на трассе из-за проблем с двигателем

После четырех этапов экипаж Николаева занимал шестое место в общем зачете с отставанием в 1 час и 11 минут от лидера.
Autosport.com.ru вчера в 06:46
Футбол

Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС

Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС.
Sport.ru вчера в 09:30
Происшествия

В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки

Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 20:51
Общество

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 14:46
Политика

В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
ТАСС вчера в 19:50
Происшествия

Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям

Интерфакс вчера в 03:21
Культура

Экс-стриптизерша подала иск к Дженнифер Лопес на 40 миллионов долларов

Саманта Барбаш, которая послужила прототипом героини фильма "Стриптизерши", подала иск на 40 миллионов долларов к компании, созданной певицей и актрисой Дженнифер Лопес, за клевету.
VSE42.RU вчера в 22:18
Происшествия

Бочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков

Газета.Ru вчера в 11:16
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Происшествия

Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море

Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Интерфакс вчера в 07:37
Общество

Из мэрии Челябинска уволился высокопоставленный чиновник

В мэрию Челябинска Сергей Репринцев пришёл во времена губернатора Бориса Дубровского.
Pchela.News вчера в 23:56
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска гиперзхвукового «Кинжала» в Черном море

Минобороны РФ опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов.
Известия вчера в 23:33
Политика

Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
BFM.ru вчера в 09:09
Кино

Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

ToDay News Ufa 08 января в 15:23
Общество

В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ

Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
RT на русском вчера в 23:11
Политика

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
РИА Новости вчера в 22:37
Политика

Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
РИА Новости вчера в 13:10
Космос

Ученые ТПУ испытают на МКС 3D-принтер и нанопокрытие для иллюминаторов

РИА Томск вчера в 04:46
Общество

Текслер проверит причастность чиновников к скандалу с новогодним шоу

Polit74.ru вчера в 22:56
Транспорт

Правительство России может ввести новые льготы для электромобилей

В нашей стране решили задумать об экологии и расширить рынок электромобилей за счет принятия новых льгот.
SpeedMe вчера в 22:45
Здоровье

Больше 800 млн рублей получит Хабаровский край на детскую больницу

Хабаровскому краю выделят больше 800 млн рублей из федерального бюджета.
EastRussia 08 января в 21:00
Авто

В России было отозвано почти 650 тыс. автомобилей в 2019 году

В 2019 году в России было проведено 139 отзывных программ, затронувших 649 594 автомобиля.
Автоновости дня вчера в 06:48
Хоккей

Вратарь забросил шайбу в матче НХЛ впервые с 2013 года

РИА Новости вчера в 23:44
Общество

Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение.
Вести.Ru вчера в 23:44
Авто

Все автоновинки-2020: календарь «За рулем»

Рестайлинговая Веста может появиться осенью, однако продажи стартуют лишь в 2021 году: нужно выдержать паузу с момента запуска модификаций с вариатором.
За рулем вчера в 22:00
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»

Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Культуромания 07 января в 10:37
Общество

World of Tanks пойдет в Госдуму

Напомним, что разработчик и владелец популярной игры World of Tanks – белорусская IT-компания Wargaming.net.
Новые Известия вчера в 23:50
Политика

Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Трамп регулярно обвиняет союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
РИА Новости вчера в 21:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шэрон Стоун
Американская актриса
Американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинантка на премию «Оскар».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное