Политика

РИА НовостиРИА НовостиШэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
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Шэрон Стоун
Американская актриса
Американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинантка на премию «Оскар».
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