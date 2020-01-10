Политика
РИА НовостиШэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
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Политика
NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране
Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен для новорожденных в 2019 году, передает "Интерфакс".
Политика
Митингующие штурмуют здание администрации президента Абхазии
Теннис
Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup
Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Политика
Британия готовит санкционные списки, куда могут попасть россияне
Великобритания готовит собственные, независимые от Евросоюза, санкционные списки для блокирования активов лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.
Происшествия
Жительница Улан-Удэ избила врачей «скорой»
Двух врачей бригады скорой помощи избила 52-летняя жительница Улан-Удэ.
Происшествия
Экс-главе КУГИ Кемеровской области вынесли приговор за мошенничество
Бывшему председателю комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области вынесли приговор за мошенничество.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Происшествия
Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции
Танкер Glard-2, следовавший под российским флагом, столкнулся с рыболовецкой лодкой.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Футбол
Бывший футболист «Локомотива» Тарас Михалик устроил драку, видео
Игрок «Волыни» Тарас Михалик покинул Россию летом и с тех пор не раз попал в сводки новостей.
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Происшествия
На Чукотке нашли пропавшего 16 дней назад оленевода
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Общество
Более миллиарда животных погибло из-за лесных пожаров в Австралии
В результате сильнейших лесных пожаров в Австралии погибло свыше миллиарда животных.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
Спорт
Сегодня стартуют Зимние юношеские олимпийские игры
Гаджеты
Неизвестная видеокарта AMD обошла RTX 2080 Ti в бенчмарке OpenVR
Пользователи сети обнаружили в базе данных бенчмарка OpenVR результат безымянной графической карты от AMD, которая в схожих условиях смогла обогнать Geforce RTX 2080 Ti.
Происшествия
Самолет Москва – Новый Уренгой совершил вынужденную посадку
Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», следующий рейсом Москва – Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске.
Общество
WB Montreal ещё раз намекнула на новую игру серии Batman: Arkham
Крест, возможно, имеет отношение к антигерою Азраилу, который уже появлялся в серии Arkham. /redacted pic.twitter.com/SNaQ4I2fn9— WB Games Montréal (@WBGamesMTL) January 9, 2020 Позже WB Montreal показала герб полностью с подписью «/redacted».
Общество
МВД России зафиксировало 70-процентный рост преступлений в IT-сфере
Число преступлений в сфере IT-технологий за первые девять месяцев 2019 года, зафиксированных МВД России, составило 201,7 тысячи, сообщили в пресс-центре ведомства.
Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Наука
Предки акул перестали видеть цвета полмиллиарда лет назад
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Гаджеты
LG обещает сделать своё мобильное подразделение прибыльным в 2021 году
Южнокорейская компания LG годами не получала прибыль от собственного мобильного подразделения.