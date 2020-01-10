Политика

РИА НовостиРИА НовостиШэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Президент России, управляя страной, руководствуется ее важнейшими интересами, отметила Стоун. Трамп же, по ее мнению, является "хвастуном", который не уважает свой пост. При этом актриса выразила сомнение в том, что американского лидера переизберут в этом году.
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Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

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Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

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Американская актриса
Американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинантка на премию «Оскар».
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