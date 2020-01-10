Политика
РИА НовостиШэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Президент России, управляя страной, руководствуется ее важнейшими интересами, отметила Стоун. Трамп же, по ее мнению, является "хвастуном", который не уважает свой пост. При этом актриса выразила сомнение в том, что американского лидера переизберут в этом году.
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Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами
Происшествия
Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае
В администрации Хатанги отметили, что пассажиров Ми-8 должен забрать вылетевший из села вертолет.
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Джуд Лоу: Соррентино не хотел никого оскорбить «Молодым папой»
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Актриса Елена Яковлева рассказала, как едва не погибла в Одессе
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Астролог рассказала, кто из знаков зодиака — «хамелеон»
Астролог Лесли Хейл рассказала, кого из знаков зодиака следует считать "хамелеонами", сообщает Women’s Health.
Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Политика
Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране
Общество
Один из создателей World of Tanks намерен основать в России партию
Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать Партию прямой демократии.
Здоровье
Путина просят отправить Мазину в отставку
На сайте Change.org руководитель отделения профсоюза «Альянс врачей» в регионе Ирина Климентова создала петицию, в которой просит президента Владимира Путина отправить министра Наталью Мазину в отставку.
Автоспорт
Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Политика
Протестующие в Абхазии вынесли оружие из администрации президента
Экономика
Курским пенсионерам подняли пенсии
С 1 января 2020 года страховые пенсии проиндексированы на 6,6 процента.
Происшествия
Пожарный поезд следует к месту крупного возгорания на НПЗ в Ухте
Футбол
Барселона — Атлетико 2:3
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Финансы
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 61,23 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 64,3037 рубля.
Происшествия
В Казахстане назвали основную версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате произошло по причине обледенения воздушного судна.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев поделился откровенным фото жены в красном боди
Гоген Солнцев на своей странице в Instagram опубликовал неоднозначное фото своей 65-летней супруги Екатерины Терешкович.
Политика
Зеленский назвал канадцев жителями «Канадии»
Украинский лидер поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за предложение о помощи в расследовании крушения самолета в Иране и выразил соболезнования канадцам.
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Политика
Украина попросила Канаду предоставить данные об авиакатастрофе в Иране
Офис генерального прокурора Украины попросил канадскую сторону предоставить имеющуюся у неё информацию касательно крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране 8 января.
Политика
В Польше заявили о желании получить независимость от российского газа
Польская сторона заявила о желании и стремлении стать страной, независимой от российского газа.
Политика
Дональд Трамп поздравил Ким Чен Ына с днем рождения
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 70
Число заболевших корью в Якутске достигло 70. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.