Политика

РИА НовостиРИА НовостиШэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Президент России, управляя страной, руководствуется ее важнейшими интересами, отметила Стоун. Трамп же, по ее мнению, является "хвастуном", который не уважает свой пост. При этом актриса выразила сомнение в том, что американского лидера переизберут в этом году.
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Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

РБКвчера в 20:58

«Лидер сверхдержавы, которому невозможно противостоять»: Шерон Стоун унизила Трампа и похвалила Путина

Царьградвчера в 15:15

Шэрон Стоун сравнила Путина и Трампа

Известиявчера в 18:45

Звезда фильма «Основной инстинкт» сравнила Путина и Трампа

URA.Ruвчера в 18:09

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором

Газета.Ruвчера в 17:56

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

РИА Новостивчера в 17:27

Шэрон Стоун сравнила Трампа и Путина

Lenta.ruвчера в 18:57
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
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«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
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9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.
Интерфакс 02:39
Транспорт

Правительство готовит льготы для владельцев электромобилей

В плане-графике стимулирования развития электротранспорта на 2020 год содержатся предложения, согласно которым владельцев такого вида машин могут освободить от транспортного налога, разрешить им ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, пользоваться бесплатно парковками, оснащенными зарядными устройствами, а также свободно ездить по платным трассам.
Ярновости 02:16
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Стриптизерша хочет отсудить у Дженнифер Лопес $40 млн

Сумма, которую хочет получить стриптизерша, вдвое превышает бюджет картины.
РЕН ТВ 01:30
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Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup

Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
ТАСС Спорт вчера в 23:42
Армия и оружие

Андрей Медведев: Видео с попаданием ракеты в самолет МАУ очень подозрительное

Возникает ощущение, что человек точно знал что снимать и где. И «попадание ракеты» не вызывает у него никаких эмоций.
Новостной фронт вчера в 15:34
Происшествия

Лидера Тамбовской ОПГ посадили в колонию для больных туберкулезом

Lenta.ru 02:59
Армия и оружие

В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

ГЛАС.RU вчера в 12:32
Общество

Названы самые редкие имена для новорожденных в России

Газета.Ru вчера в 07:52
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Lenta.ru вчера в 06:43
Спорт

ВАДА направило уведомление в Лозанну по делу о споре с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по делу о споре с РУСАДА относительно санкций ВАДА, направленных на российский спорт.
Спорт день за днем вчера в 17:00
Общество

Один из создателей World of Tanks решил основать политическую партию

РБК 02:04
Происшествия

Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции

Известия 01:16
Происшествия

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РИА Новости 00:00
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Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

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Происшествия

В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году

Красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:48
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
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Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

РИА Новости 01:30
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Цены на автомобили в России продолжают расти

Напомним, с 1 января в России выросли цены на модельный ряд LADA, отдельные модели которой подорожали почти на 4%.
Красная весна вчера в 04:59
Происшествия

Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео

РИА Новости вчера в 10:41
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Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
РИА Новости вчера в 22:37
Общество

Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети

Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
РИА Новости вчера в 20:45
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Иран представил предварительный отчет о крушении украинского Boeing

Forbes вчера в 03:03
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В Саратове отчим с топором насиловал падчерицу на глазах у ее матери

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Нурмагомедов показал постер боя с Фергюсоном в стиле «Игры Престолов»

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Трамп заявил о защите Европы от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости.
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ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
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Нед Старк из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»

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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Шэрон Стоун
Американская актриса
Американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинантка на премию «Оскар».
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