Политика
РИА НовостиШэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Президент России, управляя страной, руководствуется ее важнейшими интересами, отметила Стоун. Трамп же, по ее мнению, является "хвастуном", который не уважает свой пост. При этом актриса выразила сомнение в том, что американского лидера переизберут в этом году.
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Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
Политика
Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ
9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.
Транспорт
Правительство готовит льготы для владельцев электромобилей
В плане-графике стимулирования развития электротранспорта на 2020 год содержатся предложения, согласно которым владельцев такого вида машин могут освободить от транспортного налога, разрешить им ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, пользоваться бесплатно парковками, оснащенными зарядными устройствами, а также свободно ездить по платным трассам.
Культура
Стриптизерша хочет отсудить у Дженнифер Лопес $40 млн
Сумма, которую хочет получить стриптизерша, вдвое превышает бюджет картины.
Теннис
Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup
Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
Армия и оружие
Андрей Медведев: Видео с попаданием ракеты в самолет МАУ очень подозрительное
Возникает ощущение, что человек точно знал что снимать и где. И «попадание ракеты» не вызывает у него никаких эмоций.
Армия и оружие
В США сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Спорт
ВАДА направило уведомление в Лозанну по делу о споре с РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по делу о споре с РУСАДА относительно санкций ВАДА, направленных на российский спорт.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
Красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Авто
Цены на автомобили в России продолжают расти
Напомним, с 1 января в России выросли цены на модельный ряд LADA, отдельные модели которой подорожали почти на 4%.
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
Политика
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
Происшествия
Иран представил предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Единоборства
Нурмагомедов показал постер боя с Фергюсоном в стиле «Игры Престолов»
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал постер своего предстоящего боя с американцем Тони Фергюсоном.
Политика
Трамп заявил о защите Европы от России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Кино
Нед Старк из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Роль Белдора в сериале «Властелин Колец» сыграет Роберт Арамайо, исполнивший роль молодого Неда Старка в «Игре престолов», сообщает Radio Times.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.