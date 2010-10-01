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Sports.ruSports.ruШейдаев может покинуть «Динамо» зимой

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Нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев зимой может покинуть команду. В контракте 23-летнего форварда имеется пункт, согласно которому он может быть расторгнут без выплаты компенсации.
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Шейдаев зимой может покинуть «Динамо»

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Шейдаев может покинуть «Динамо» зимой

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Шейдаев может уйти из «Динамо» зимой

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