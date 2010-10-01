РПЛ
Sports.ruШейдаев может покинуть «Динамо» зимой
Нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев зимой может покинуть команду. В контракте 23-летнего форварда имеется пункт, согласно которому он может быть расторгнут без выплаты компенсации.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 09:44, Ашберн
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Общество
Эксперимент с налогом для самозанятых затронет еще 13 регионов
С начала 2020 года в России к эксперименту с особым налоговым режимом для самозанятых подключат еще 13 регионов.
Телеканал 360° 01:37
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
РИА Новости вчера в 11:31
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Происшествия
В Перми в бассейне «Олимпия» утонула девочка
КП - Пермь вчера в 09:50
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Экономика
ЦБ на год заморозит запуск новых инициатив на финансовом рынке
ЦБ хочет заморозить на 2020 год обсуждение новых законодательных норм на финансовом рынке, чтобы завершить уже имеющиеся предложения и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции НАУФОР (его слова передает «Интерфакс»).
РБК 09:08
Политика
Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ
Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Газета.Ru 09:33
Общество
Визитку Путина выставили на продажу за 2 млн рублей
На интернет-аукционе Avito выставили на продажу визитную карточку президента России Владимира Путина тех времен, когда он был председателем комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям.
Известия 07:46
Армия и оружие
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем
Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
Инфорос 05:54
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости 06:16
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Происшествия
Многодетный отец убил беременную жену и покончил с собой в Нижнекамске
Как пишет НТР-24, по одной из версий, 54-летний мужчина убил свою 31-летнюю супругу и покончил с собой.
Реальное время 02:54
Политика
СК расследовал дело экс-депутата Рады о нападении на посольство России
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского, участвовавшего в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году.
РЕН ТВ 03:35
Армия и оружие
Эксперт оценил критику США договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии
В свою очередь вице-президент США Майк Пенс заявил, что силы самообороны сирийских курдов уже полностью покинули зону безопасности на севере страны.
Взгляд.ру 06:00
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о беспорядках в Москве
Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела о массовых беспорядках в столице Сергея Фомина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:07
Происшествия
Появилось видео наезда автомобилей на людей в Петербурге
Опубликована видеозапись момента ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек.
РБК 09:03
Общество
Крымский мост тестируют грузовыми составами
Начались испытания железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов.
Газета.Ru 07:21
Политика
Германия отказалась признавать украинский «голодомор» геноцидом
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху признать «голодомор» 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Взгляд.ру вчера в 07:43
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
CyberSport.ru вчера в 10:39
Происшествия
Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
REGNUM 05:33
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55