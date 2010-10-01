Нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев может покинуть «Динамо» в зимнее трансферное окно. По информации источника, в контракте есть пункт, согласно которому стороны могут расторгнуть соглашение без выплаты компенсации.

Шейдаев может уйти из «Динамо» зимой

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