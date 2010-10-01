РПЛ
Sportbox.RUШейдаев может уйти из «Динамо» зимой
Нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев может покинуть «Динамо» в зимнее трансферное окно. По информации источника, в контракте есть пункт, согласно которому стороны могут расторгнуть соглашение без выплаты компенсации.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Политика
Трамп снял санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.
Коммерсантъ 11:55
Политика
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 09:24
Политика
Россия и Египет в скором времени могут возобновить авиасообщение
Отвечая на вопрос представителей СМИ о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, Богданов отметил, что эта проблема может быть решена в ближайшее время.
RuNews24.ru 05:15
Происшествия
В Подмосковье найдено кладбище жертв разборок Таганской ОПГ
На территории Подмосковья обнаружены кладбища с могилами жертв криминальных разборок Таганской ОПГ (организованной преступной группировки).
Ugpressa.ru 11:29
Общество
Граждан Украины снова признали самыми бедными жителями Европы
У жителей разных стран Европы «покупательная мощь» различается в десятки раз.
РБК 12:45
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище
Родные российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк не платили денег после смерти брата звезды Святослава в январе 2018 года и его супруги Надежды Кузнецовой, которая ушла из жизни в 2019 году.
Московский Комсомолец 07:48
Политика
Генсек НАТО призывает страны альянса расширить военную помощь Украине
В среду, 23 октября, стало известно, что Североатлантический альянс призывает страны, входящие в него, расширить военную помощь Украине.
Аргументы недели 06:04
Кино
Вышел финальный трейлер IX «Звездных войн»
Режиссером фильма стал Джей Джей Абрамс, который также снимал "Звездные войн: Пробуждение силы".
Ruposters.ru вчера в 02:09
Общество
На Украине уволили начальника управления спецрасследований ГПУ
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
RT на русском 10:58
Происшествия
Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца
Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
Украина.ру 09:59
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Кино
«Джокер» может стать самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Фильм "Джокер" может стать самой кассовой картиной с рейтингом R, обогнав по популярности "Дедпул". Об этом сообщает The Independent.
Москва 24 11:28
Политика
Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
РИА Новости 10:22
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.
Новые автомобили вчера в 10:51
Происшествия
Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
REGNUM 05:33
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество
Елена Малышева госпитализирована в Москве
Телеведущая Елена Малышева доставлена в Боткинскую больницу в Москве после резкого скачка давления.
RT на русском 03:08
Спорт
Бывший министр спорта Украины Жданов вошёл в совет учредителей WADA
Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 11:05
Общество
Премия «Русский Букер» прекратила существование из-за безденежья
Правление фонда "Русский Букер" и Комитет премии "Русский Букер" сообщают о прекращении существования одноименной старейшей в России независимой литературной премии из-за невозможности найти спонсора.
Интерфакс 11:31
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 05:53
Футбол
Бушуев – о тренере соперника «Зенита»: он добился того, что бывает раз в сто лет
Бывший тренер «Мюнхена-1860» и воспитанник «Зенита» Денис Бушуев поделился мнением о наставнике «РБ Лейпциг» Юлиане Нагельсмане в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Чемпионат 12:13
Политика
США назвали своей целью в Сирии сдерживание России
Спецпредставитель Госдепартамента по Сирии Джеймс Джеффри на слушаниях в палате представителей США назвал целью Вашингтона сдерживание России в Сирии.
Парламентская газета 12:14
Хоккей
«Металлург» победил «Ак Барс» в матче КХЛ
РИА Новости 12:49
Спорт
Олимпийская сборная России не сможет полноценно участвовать в играх в Токио
Ганус добавил, что ограничения для российских спортсменов могут сохраниться и на зимних олимпийских играх в Китае.
Эхо Москвы 11:24
Общество
Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов
В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Шоу-бизнес
Любовь Успенская хочет использовать дочь как донора яйцеклетки
Певица Любовь Успенская ранее заявляла, что хочет найти суррогатную мать, которая выносит ей ребенка.
Pravda.Ru 07:19