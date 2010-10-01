РПЛ

ЧемпионатЧемпионатШейдаев зимой может покинуть «Динамо»

Как известно «Чемпионату», Рамиль Шейдаев может покинуть «Динамо» этой зимой. В контракте игрока есть пункт, при котором стороны могут расторгнуть договор без выплаты компенсации. «Динамо» рассматривает такой вариант из-за нового лимита, который будет в РПЛ со следующего сезона.
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Шейдаев зимой может покинуть «Динамо»

Чемпионат08:51

Шейдаев может покинуть «Динамо» зимой

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Шейдаев может уйти из «Динамо» зимой

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