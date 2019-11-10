Общество

РИА НовостиРИА НовостиШейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
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Владимир Соловьев
Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством.
— Владимир Соловьев, российский журналистТелеканал 360° 06:15

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Шейнин ответил Галкину про цензуру на ТВ

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