с чего всё началось

Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости". Выпуск был посвящен обсуждению ситуации на Украине.

Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове

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Политика В России планируют изменить правила получения гражданства Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.

Армия и оружие «Калибр» признали самой мощной российской противокорабельной ракетой Российская крылатая ракета «Калибр» является мощным оружием, заявил бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев.

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Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

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Политика Кремль ждет разъяснений от Киева по формуле Штайнмайера Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от формулы Штайнмайера существенно затормозит процесс урегулирования в Донбассе.

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Происшествия В Финляндии человек с мечом напал на колледж В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.

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Политика Лукашенко: государства ЕАЭС утвердили концепцию общего финрынка Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что лидеры стран ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета утвердили концепцию общего финансового рынка.

Происшествия Почему суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева Суд отказал в УДО другу Александра Кокорина и Павла Мамаева - детскому тренеру Александру Протасовицкому, который также принял участие в драках с водителем и чиновниками в центре Москвы.

Спорт Ласицкене прокомментировала своё трёхкратное чемпионство Россиянка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В этом году ЧМ проходит в Дохе.

Политика Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.

Политика Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.

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Авто Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.

Футбол Крал: увольнение Кононова из «Спартака» было вопросом времени Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, присоединившийся к команде минувшим летом, поделился мыслями о последний результатах красно-белых, за которыми последовала отставка главного тренера Олега Кононова.