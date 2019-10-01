с чего всё началось

Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости". Выпуск был посвящен обсуждению ситуации на Украине.

Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове

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Происшествия В Перми суд вынес приговор охраннице школы, где произошла поножовщина Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к двум годам ограничения свободы сотрудницу ЧОП Яну Галкину, дежурившую в пермской школе в день нападения на нее двух подростков, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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