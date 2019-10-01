Политика

Газета.RuГазета.RuШейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове

Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости". Выпуск был посвящен обсуждению ситуации на Украине.
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Ведущий общественно-политической программы "Время покажет
" на Первом канале Артем Шейнин выгнал украинского журналиста Андрея Метлева после его слов о скончавшемся режиссере Марке Захарове.
Московский Комсомолец07:05

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Шейнин выгнал украинского эксперта из студии за слова о Марке Захарове

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Марк Захаров
Режиссёр
Советский и российский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист, педагог, литератор, общественный деятель. Художественный руководитель и главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола с 1973 года.
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