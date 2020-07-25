Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого. В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что скульптор Александр Рукавишников — очень талантливый мастер.

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

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