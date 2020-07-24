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Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого. В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что скульптор Александр Рукавишников — очень талантливый мастер.В источнике
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Радио Комсомольская правда

«Абсолютно пустое место»: Садальский обрушился с критикой на сына Высоцкого из-за памятника

Радио Комсомольская правда00:54
Пятый канал

Сын Высоцкого отреагировал на заявление Садальского об «отрезанной голове» отца

Пятый канал22:39
РЕН ТВ

Сделал так, как хотел: Рукавишников отверг критику памятника Высоцкому

РЕН ТВ23 июля в 13:58
РИА Новости

Садальский резко ответил на слова сына Высоцкого

РИА Новости20:35
Известия

Сын Высоцкого ответил на критику Садальского из-за памятника отцу

Известия20:34
RT на русском

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

RT на русскомвчера в 16:39
Московский Комсомолец

Садальский заявил, что сын Высоцкого «отрезал папе голову»

Московский Комсомолец20:58
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Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться

Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться
Интерфакс22:54
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ruвчера в 09:24
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В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
Военное дело23 июля в 04:40
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К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов

Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС01:57
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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