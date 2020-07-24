Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
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Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого. В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что скульптор Александр Рукавишников — очень талантливый мастер.В источнике
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«Абсолютно пустое место»: Садальский обрушился с критикой на сына Высоцкого из-за памятника
Радио Комсомольская правда00:54