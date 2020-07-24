с чего всё началось

Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook. По словам журналистки Лидии Михальченко, от действий мужчины пострадала не только она, но и еще две девушки, которые готовы открыто рассказать о случившемся.

Политика В Хабаровске проходит очередная массовая акция Прилетевших на акцию в Хабаровск членов общественной организации «Открытая Россия» и политолога Александра Кынева попытались посадить на карантин.

Происшествия Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка "Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении. 35

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 18

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 387

Общество Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения Возобновление авиасообщения России с Танзанией наряду с Турцией и Великобританией вызвано популярностью данного направления у россиян. 75

Общество Власти Крыма проверят дельфинарий, где расчленили дельфина Исчезающая "улыбка" моря: Крым может лишиться дельфинов навсегда >> Огнева добавила, что без результатов проверки она не уполномочена принять решение о закрытии дельфинария, чего требуют многочисленные пользователи соцсетей, однако выразила надежду, что действиям руководства аквапарка будет дана соответствующая правовая оценка. 17

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 212

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судей в манипулировании игрой Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий заподозрил российских судей в манипулировании игрой. Слова специалиста передаёт «Спорт-Экспресс».

Авто Мифы про нейтральную передачу в автомобиле Миф 1. Самое распространенное убеждение автомобилистов заключается в том, что только при помощи нейтральной передачи можно разъединять колеса с мотором на длительное время.

Энергетика В России предложили способы остановить рост цен на бензин Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива. 188

Происшествия Полиция просит арестовать трех участников межнациональной драки в Москве Правоохранители просят арестовать трех участников межнациональной массовой драки на юго-востоке Москвы.

Религия Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. 92

Происшествия В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову "По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении. 1

Политика Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию Ранее, в июле, штабы Цепкало и также не допущенного до выборов Виктора Бабарико объединились со штабом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. 99

Политика Эксперт: Россия и Евросоюз сплотятся из-за санкций против «Северного потока - 2» Напомним, недавно в США приняли новый проект оборонного бюджета, который подразумевает введение новых санкций против "Северного потока – 2". В Кремле заявили, что подобное вызывает беспокойство из-за вовлеченности в проект других стран.