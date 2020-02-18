Общество
РИА НовостиШепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Накануне телеведущий сообщил, что покидает Первый канал. В пресс-службе вещателя РИА Новости подтвердили эту информацию. Как Шепелев написал в Instagram, его уход не связан ни с какими конфликтами или взаимными претензиями.
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Космос
Делим космос: поднят вопрос о едином космическом своде законов
Постоянно растущее число спутников и орбитального мусора в космосе все чаще заставляет задумываться о едином космическом законе.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
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Dangerous Driving 2 должна стать лучшей игрой студии, уверена Three Fields
Создатели Burnout и выходцы из Criterion Games уверены, что Dangerous Driving 2 станет лучшей игрой их новой студии.