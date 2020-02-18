Общество

РИА НовостиРИА НовостиШепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Накануне телеведущий сообщил, что покидает Первый канал. В пресс-службе вещателя РИА Новости подтвердили эту информацию. Как Шепелев написал в Instagram, его уход не связан ни с какими конфликтами или взаимными претензиями.
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Белорусский радиоведущий
Белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий, писатель.
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