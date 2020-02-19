Общество
РИА НовостиШепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Накануне телеведущий сообщил, что покидает Первый канал. В пресс-службе вещателя РИА Новости подтвердили эту информацию. Как Шепелев написал в Instagram, его уход не связан ни с какими конфликтами или взаимными претензиями.
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Экономика
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Шоу-бизнес
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Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей
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Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.