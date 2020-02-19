Накануне телеведущий сообщил, что покидает Первый канал. В пресс-службе вещателя РИА Новости подтвердили эту информацию. Как Шепелев написал в Instagram, его уход не связан ни с какими конфликтами или взаимными претензиями.

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

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