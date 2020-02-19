Общество
РИА НовостиШепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Накануне телеведущий сообщил, что покидает Первый канал. В пресс-службе вещателя РИА Новости подтвердили эту информацию. Как Шепелев написал в Instagram, его уход не связан ни с какими конфликтами или взаимными претензиями.
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Происшествия
Суд объявил экс-директора «Адамаса» в международный розыск
Представитель суда уточнила, что в связи с объявлением Вайнберга в международный розыск вышеуказанная мера пресечения избрана заочно, поскольку он будет заключен под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции в страну.
Культура
Умер актер из «Гладиатора» и «Трои» Джон Шрэпнел
Политика
Шойгу встретился с ливийским маршалом Хафтаром
Общество
Совет Федерации отреагировал на жалобы Якубовича о маленькой пенсии
Специалисты комитета по бюджету российского Совфеда в ответ на жалобы телеведущего объяснили, что в государстве действует распределительная система пенсий.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся
«Есть пациенты, которые считались вылеченными, тесты на коронавирус стали отрицательными, а потом, когда они возвращались домой, тест снова показывал положительный результат», - говорит профессор о случаях из практики в Ухане.
Здоровье
В РФ запретят нарушать сроки установления инвалидности
Минздрав и Минтруд прорабатывают вопрос о фиксации в действующем законодательстве нормы о недопустимости превышения сроков медицинских обследований, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности.
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Технологии
В Xiaomi согласились предустанавливать российское ПО на свои смартфоны
Напомним, что власти России в декабре 2019 обязали всех иностранных и отечественных производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, а также телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на гаджеты и технику российские приложения: навигатор, поисковик, антивирус, платежные системы и еще некоторое ПО.
Общество
Население «мутит воду», но администрация Петрозаводска «все порешала»
Возмущение депутата Александра Анишина вызвали публикации сайта "Столица на Онего", в которых сообщалось о протесте жителей Петрозаводска, разгоревшемся после внезапного и масштабного сноса деревьев в парке "Каменный бор".
Биатлон
Кристиансен: слышал, что Логинова освистали во время старта
Российского биатлониста Александра Логинова освистали трибуны во время старта мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Армия и оружие
ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе
ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Игры
Dangerous Driving 2 должна стать лучшей игрой студии, уверена Three Fields
Создатели Burnout и выходцы из Criterion Games уверены, что Dangerous Driving 2 станет лучшей игрой их новой студии.
Кино
Названа дата выхода последних «Звездных войн» в интернете и на дисках
Экономика
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Общество
Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД
Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
Авто
Компания Mercedes-AMG презентовала модель GLE 63 S Coupe
На днях представители компании Mercedes-AMG презентовали "заряженную" версию модели GLE 63 S Coupe.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Экономика
Иностранцы резко вложили в Россию миллиарды долларов
Иностранцы резко нарастили вложения в Россию в 2019 году.
Авто
Lada Granta получила более мощный двигатель
Тольяттинская компания "Супер-Авто" (дочернее предприятие АвтоВАЗа) объявила о начале приёма заказов на автомобили семейства Lada Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объёмом 1,8 литра.
Здоровье
Диетологи назвали наиболее эффективные способы похудения
Общество
Голикова объяснила запрет на въезд китайцев в Россию
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала решение правительства о временном запрете въезда в Россию для граждан Китайской народной республики (КНР).
Армия и оружие
В Одессу по неизвестным причинам прибыл американский военный самолет
Шоу-бизнес
Бывший муж Эвелины Бледанс женился и снова стал отцом
Бывший муж известной российской ведущей и актрисы Эвелины Бледанс Александр Семин женился и уже успел во второй раз стать отцом.
Технологии
Названы опасные приложения, которые воруют данные пользователей
Зачастую мошенники используют их для получения банковских данных и кражи денежных средств со счетов.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.