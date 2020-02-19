Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала. В Stories своего Instagram он назвал решение покинуть телеканал взвешенным.

Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

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