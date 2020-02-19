Общество
Газета.RuШепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала
Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала. В Stories своего Instagram он назвал решение покинуть телеканал взвешенным.
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Политика
Структура «Роснефти» попала под санкции США против Венесуэлы
Вашингтон ввёл санкции против швейцарской брокерской компании Rosneft Trading SA, являющейся структурой российской нефтяной компании «Роснефть», в рамках ограничительных мер в отношении Венесуэлы.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Космос
В России создадут ракету для бюджетных запусков
Футбол
Черышев остался в запасе «Валенсии» на первый матч с «Аталантой»
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев начнет на скамейке запасных первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", сообщается на сайте УЕФА.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Футбол
СМИ анонсировали возвращение в «Спартак» Романа Шишкина
Российский защитник Роман Шишкин во вторник, 18 февраля, подпишет контракт со «Спартаком», сообщает «Чемпионат».
Авто
ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей
Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Политика
Премьер Чехии: саммит ЕС не принесет договоренность о новом бюджете
Начинающийся в четверг саммит Евросоюза не принесет договоренность о бюджете на 2021-2027 годы из-за слишком большой разницы во взглядах отдельных стран на ныне предлагаемый проект бюджета, в котором отдается предпочтение интересам богатых государств, заявил в среду журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.
Экономика
ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт
Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в GeForce NOW в день релиза
NVIDIA объявила, что добавит Cyberpunk 2077 в облачный сервис GeForce NOW в день релиза игры — 17 сентября 2020 года.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Общество
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля
Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
Политика
В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа
С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Общество
В Москве в общественном транспорте ведут мониторинг из-за коронавируса
Мосгортранс в связи с ситуацией с коронавирусом ведет мониторинг в транспорте, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Экономика
Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Футбол
19-летний Эрлинг Холанн из «Боруссии» установил рекорд Лиги чемпионов
Лучший игрок матча «Боруссия» - «ПСЖ» (2:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Эрлинг Холанн установил необычный для турнира рекорд.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Происшествия
Более тонны снюса изъяли таможенники со склада в Петербурге
Со склада в Санкт-Петербурге сотрудники таможни изъяли около 92 000 пачек снюса весом более 1,2 тонн.
Общество
В Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович, который пожаловался на пенсию в 23 тысячи рублей, неправильно все рассчитал.
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Общество
Врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»
Российские врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и потребовали отменить приговор.
Политика
Украинский генерал признал потерю Крыма
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль обрушился с критикой на предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира
Общество
Суд в США продлил запрет на продажу токенов Gram компанией Telegram
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в среду продлил на неопределенный срок запрет для компании Telegram Group Inc. на продажу цифровых токенов Gram, сообщает ТАСС.