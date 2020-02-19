Общество

Газета.RuГазета.RuШепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала. В Stories своего Instagram он назвал решение покинуть телеканал взвешенным.
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«Пожалуйста, никакой трагедии». Шепелев — о своем уход с Первого канала

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Дмитрий Шепелев
Белорусский радиоведущий
Белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий, писатель.
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