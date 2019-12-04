Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал Ксении Собчак о своей новой возлюбленной и о семейной жизни. По его словам, во время отношений с Жанной Фриске всё было совершенно иначе. Шепелев признался, что познакомился с Екатериной в детском саду, куда они оба водили детей.

Шепелев рассказал о новой возлюбленной и о жизни с Жанной Фриске

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