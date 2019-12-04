Шоу-бизнес

Аргументы неделиАргументы неделиШепелев рассказал о новой возлюбленной и о жизни с Жанной Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал Ксении Собчак о своей новой возлюбленной и о семейной жизни. По его словам, во время отношений с Жанной Фриске всё было совершенно иначе. Шепелев признался, что познакомился с Екатериной в детском саду, куда они оба водили детей.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

«Шепелев врет!»: ответ отца Жанны Фриске на скандальное интервью

StarHit.ru10:00

«Я не знал Жанну как жену и мать»: Дмитрий Шепелев признался, что понятия не имеет, какой была бы его жизнь с покойной певицей

Woman.ru08:41

Дмитрий Шепелев назвал Ксению Собчак «нереально крутой»

Вокруг ТВ07:19

Отец Фриске угрожал Шепелеву пистолетом

Дни.ру09:27

«Я не знаю ее женой»: Шепелев честно ответил на вопрос про отношения с Фриске

Телепрограмма12:20

Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца

7Дней.ру08:00

Дмитрий Шепелев рассказал о своей девушке, об угрозах от отца Жанны Фриске и о том, что певица не общалась с папой

Tricolor TV Magazine02:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Музыка

Объявлена самая популярная песня года

Lenta.ru 08:35
Политика

В СБУ опровергли данные об обысках в офисе Медведчука

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
RT на русском 10:57
Футбол

УЕФА объявил процедуру жеребьевки Лиги наций-2020/21

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал процедуру жеребьевки Лиги наций, сборная России попадет в корзину 1 в дивизионе В. Российская команда в первом сезоне Лиги наций стала второй в группе 2 и осталась в дивизионе В. Состав корзин сформирован в соответствии с рейтингом команд в Лиге наций сезона-2018 / 19.
РИА Новости 10:49
Единоборства

Чахкиев не хочет бороться с Емельяненко по правилам ММА

Олимпийский чемпион 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахим Чахкиев ответил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, который предложил провести поединок по правилам ММА.
News.ru 10:51
Футбол

Суд запретил фанату «Спартака» посещение футбольных матчей на 1,5 года

"Суд назначил Бевзу наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на 1,5 года", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09:26
Шоу-бизнес

Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян

Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Privet-Rostov.ru 11:39
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском 10:24
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Вести.Ru 11:54
Общество

Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Коммерсантъ 09:00
Общество

Валдис Пельш прокомментировал сведения о своей госпитализации

Российская газета 06:57
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Армия и оружие

Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии

Lenta.ru 05:48
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном на Snapdragon 865

Новинка станет одним из первых гаджетов, использующих новый чипсет Qualcomm Snapdragon 865.
MobiDevices 07:39
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Армия и оружие

Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Интерфакс 10:12
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН вчера в 09:57
Общество

Перепады температуры в 25 градусов ожидаются в России в декабре

Вильфанд подчеркнул, что в центре Красноярского края норма температуры будет превышена на 12-14 градусов.
Политика Сегодня 01:45
Здоровье

Собянин принял решение о создании 4 новых онкодиспансеров

ТВ Центр 10:08
Космос

NASA показало скафандры для полета на Марс

Discover24 04:05
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 08:57
Политика

Президент Польши заявил об отсутствии врага НАТО в лице России

В Лондонской декларации, опубликованной по итогам саммита альянса, говорится, что НАТО продолжит реагировать на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности, которое якобы разрушило Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также создало риски для евроатлантической безопасности.
Известия 12:11
Политика

Трамп: Макрон отказался от своих слов о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон после беседы с президентом США отказался от своих заявлений о «смерти мозга» НАТО, сообщил 4 декабря журналистам президент США Дональд Трамп перед началом встречи с главой правительства Италии Джузеппе Конте.
REGNUM 12:06
Политика

МИД России отреагировал на высылку дипломатов из Германии

Россия будет вынуждена осуществить комплекс ответных мер после решения Германии объявить персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Московский Комсомолец 07:03
Футбол

УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022

УЕФА утвердил формат проведения отборочного турнира к ЧМ-2022 среди команд европейской зоны, сообщила пресс-служба организации.
Soccer.ru 11:48
Гаджеты

В iPhone вернут сканер отпечатка пальца

Дактилоскопический сенсор Touch ID впервые появился в iPhone 5s в 2013 году, последним аппаратом со сканером отпечатков пальцев стал iPhone 8. В 2017 году Apple представила iPhone X, который получил безрамочный экран и систему разблокировки по лицу, а также лишился физической кнопки с Touch ID.
Lenta.ru 11:11
Политика

В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме

«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
RT на русском 10:45
Экономика

«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
RT на русском 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жанна Фриске
Российская певица
Российская эстрадная певица, телеведущая, киноактриса. Бывшая солистка группы «Блестящие». Сольная карьера исполнительницы продолжалась 10 лет - с 2003 по 2013 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Шепелев
Белорусский радиоведущий
Белорусский, украинский и российский теле- и радиоведущий, писатель.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное