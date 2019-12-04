Шоу-бизнес
Аргументы неделиШепелев рассказал о новой возлюбленной и о жизни с Жанной Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал Ксении Собчак о своей новой возлюбленной и о семейной жизни. По его словам, во время отношений с Жанной Фриске всё было совершенно иначе. Шепелев признался, что познакомился с Екатериной в детском саду, куда они оба водили детей.
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Музыка
Объявлена самая популярная песня года
Политика
В СБУ опровергли данные об обысках в офисе Медведчука
Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
Футбол
УЕФА объявил процедуру жеребьевки Лиги наций-2020/21
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте опубликовал процедуру жеребьевки Лиги наций, сборная России попадет в корзину 1 в дивизионе В. Российская команда в первом сезоне Лиги наций стала второй в группе 2 и осталась в дивизионе В. Состав корзин сформирован в соответствии с рейтингом команд в Лиге наций сезона-2018 / 19.
Единоборства
Чахкиев не хочет бороться с Емельяненко по правилам ММА
Олимпийский чемпион 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахим Чахкиев ответил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, который предложил провести поединок по правилам ММА.
Футбол
Суд запретил фанату «Спартака» посещение футбольных матчей на 1,5 года
"Суд назначил Бевзу наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на 1,5 года", - говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Общество
Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии
21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Общество
Валдис Пельш прокомментировал сведения о своей госпитализации
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Армия и оружие
Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном на Snapdragon 865
Новинка станет одним из первых гаджетов, использующих новый чипсет Qualcomm Snapdragon 865.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Армия и оружие
Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Общество
Перепады температуры в 25 градусов ожидаются в России в декабре
Вильфанд подчеркнул, что в центре Красноярского края норма температуры будет превышена на 12-14 градусов.
Космос
NASA показало скафандры для полета на Марс
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Политика
Президент Польши заявил об отсутствии врага НАТО в лице России
В Лондонской декларации, опубликованной по итогам саммита альянса, говорится, что НАТО продолжит реагировать на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности, которое якобы разрушило Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также создало риски для евроатлантической безопасности.
Политика
Трамп: Макрон отказался от своих слов о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон после беседы с президентом США отказался от своих заявлений о «смерти мозга» НАТО, сообщил 4 декабря журналистам президент США Дональд Трамп перед началом встречи с главой правительства Италии Джузеппе Конте.
Политика
МИД России отреагировал на высылку дипломатов из Германии
Россия будет вынуждена осуществить комплекс ответных мер после решения Германии объявить персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Футбол
УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022
УЕФА утвердил формат проведения отборочного турнира к ЧМ-2022 среди команд европейской зоны, сообщила пресс-служба организации.
Гаджеты
В iPhone вернут сканер отпечатка пальца
Дактилоскопический сенсор Touch ID впервые появился в iPhone 5s в 2013 году, последним аппаратом со сканером отпечатков пальцев стал iPhone 8. В 2017 году Apple представила iPhone X, который получил безрамочный экран и систему разблокировки по лицу, а также лишился физической кнопки с Touch ID.
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.