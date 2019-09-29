Политика

РИА НовостиРИА НовостиШеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Украине придется со временем возобновить пассажирские перевозки в Крым, так как этого требуют украинские граждане, пока это не происходит из-за политических амбиций.
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Поклонская пожелала Киеву храбрости для возобновления перевозок в Крым

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Киев намерен возобновить пассажирские перевозки в Крым

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REGNUM 09:19
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В Таиланде в результате ДТП погибли 17 студентов

Жертвами аварии с участием пикапа на северо-востоке Таиланда стали 17 студентов Технического колледжа, сообщает новостной интернет-портал Thaiger со ссылкой на местную полицию.
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«С 2014 года потери портов с нарастающим итогом — 6 млрд грн», — отметили в министерстве.
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Московский Комсомолец вчера в 10:07
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Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
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В октябре астероид уничтожит Землю

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Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
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У орбиты Юпитера обнаружена «остановка» летящих к Солнцу комет

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В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.
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Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
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Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
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В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру

В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.
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Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
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