Политика

Наша версияНаша версияШеремет призвал США не ошибаться в принадлежности Крыма

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал конъюнктурной реакцию США на закладку двух универсальных десантных кораблей в Крыму и призвал больше не ошибаться, причисляя полуостров к украинской территории. США следует впредь не совершать ошибку, называя Крым украинской территорией.
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Шеремет призвал США больше не ошибаться в территориальной принадлежности Крыма

ПолитРоссия12:51

Шеремет призвал США не ошибаться в принадлежности Крыма

Наша версия12:02

В Госдуме призвали Штаты не ошибаться в принадлежности Крыма

Новостной фронт11:12
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Михаил Сергеевич Шеремет
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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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