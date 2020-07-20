Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал конъюнктурной реакцию США на закладку двух универсальных десантных кораблей в Крыму и призвал больше не ошибаться, причисляя полуостров к украинской территории. США следует впредь не совершать ошибку, называя Крым украинской территорией.

Шеремет призвал США не ошибаться в принадлежности Крыма

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