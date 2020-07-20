Политика
Наша версияШеремет призвал США не ошибаться в принадлежности Крыма
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал конъюнктурной реакцию США на закладку двух универсальных десантных кораблей в Крыму и призвал больше не ошибаться, причисляя полуостров к украинской территории. США следует впредь не совершать ошибку, называя Крым украинской территорией.
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Шеремет рассказал о последствиях ошибочных заявлений США по принадлежности Крыма
Политическая Экспертиза16:05
Депутат Госдумы назвал США конъюнктурщиками за заявление о постройке кораблей РФ в Крыму
Экономика сегодня13:59
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
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Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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Политика
Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Соединенном Королевстве
Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве экс-главу МИД Вадима Пристайко, говорится в указе, опубликованном на сайте президента в понедельник.
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Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.
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ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска
В небе над Дамаском силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, направленных, в том числе, и на жилые кварталы, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный телеканал "Аль-Ихбария".
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В Минздраве оценили идею создания курилок для электронных сигарет
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По информации испанских СМИ, 30-летний россиянин вернется в "Локомотив". Карьера Федора Смолова в Испании подошла к концу.
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Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на неопределенный срок
Студия Warner Bros. в третий раз перенесла премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод», который должен был выйти 12 августа.
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Футбольный клуб "Краснодар" и вратарь Станислав Крицюк досрочно расторгли соглашение.
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Пользователям Epic Games Store предлагается бесплатно скачать игру Torchlight II.
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В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
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Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки
По результатам разбирательства генерал-полковник Сорочкин может стать фигурантом уголовного дела о получении взятки.
Коммерсантъ 15:18
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Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
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Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных новинок сегмента кроссоверов — чешского Skoda Karoq и китайского Geely Coolray, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
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Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг слухи, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
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Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
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В Париж доставили «черные ящики» сбитого в Иране украинского самолета
В Париж доставили бортовые самописцы украинского Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года.
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Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной
Медицинский журнал The Lancet опубликовал отчет о ходе испытаний антиковидной вакцины, которую придумали ученые Оксфорда.
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Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
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Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей
Сбербанк подтвердил, что ему могут разрешить списать долг на 150 млрд руб. в рамках субординированного кредита Банка России, сообщает Reuters.
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
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Балтийские страны начали отказываться от российской нефти
В последние недели страны балтийского региона: Литва, Финляндия, Польша начали сокращать импорт российского сорта нефти Urals и переходят на альтернативные поставки с месторождений Каспийского и Северного морей.
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