Политика
Наша версияШеремет призвал США не ошибаться в принадлежности Крыма
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал конъюнктурной реакцию США на закладку двух универсальных десантных кораблей в Крыму и призвал больше не ошибаться, причисляя полуостров к украинской территории. США следует впредь не совершать ошибку, называя Крым украинской территорией.
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Шеремет рассказал о последствиях ошибочных заявлений США по принадлежности Крыма
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Депутат Госдумы назвал США конъюнктурщиками за заявление о постройке кораблей РФ в Крыму
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