Политика

Наша версияНаша версияШеремет призвал США не ошибаться в принадлежности Крыма

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал конъюнктурной реакцию США на закладку двух универсальных десантных кораблей в Крыму и призвал больше не ошибаться, причисляя полуостров к украинской территории. США следует впредь не совершать ошибку, называя Крым украинской территорией.
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Шеремет: США пора перестать делать ошибки, говоря о принадлежности Крыма

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В Госдуме призвали Штаты не ошибаться в принадлежности Крыма

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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна выходит из соглашения об экстрадиции с Гонконгом на неопределенный срок, передает ТАСС.
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Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
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Создан первый практически не разрезаемый искусственный материал

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Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края

Фургал, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке, считает, что нынешняя ситуация является вопросом чести, «и жить с таким грузом обвинений нельзя ни губернатору, ни простому человеку».
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Компании SpaceX 20 июля осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Anasis-II для военных Южной Кореи.
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По информации испанских СМИ, 30-летний россиянин вернется в "Локомотив". Карьера Федора Смолова в Испании подошла к концу.
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Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А

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СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

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Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по энергетике с 5 октября 2016 года. Первый заместитель Председателя Совета министров Республики Крым с 20 марта 2014 по 5 октября 2016.
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