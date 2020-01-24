Происшествия

РБКРБКШереметьево начало расследование после гибели кошек в багаже

Ранее пассажир рейса «Аэрофлота» Максим Чумаченко, который летел из Нью-Йорка в Софию с короткой пересадкой в Москве, сообщил, что два его кота получили травмы во время транспортировки в столичном аэропорту и погибли.
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Шереметьево устроило служебную проверку после гибели котов из-за неправильной укладки багажа

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Шереметьево начало расследование после гибели кошек в багаже

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В Шереметьеве после гибели кошек на борту «Аэрофлота» начали служебную проверку

Говорит Москва14:39

Шереметьево проводит служебное расследование после случая гибели котов

ТАСС14:17
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