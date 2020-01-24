Происшествия
РБКШереметьево начало расследование после гибели кошек в багаже
Ранее пассажир рейса «Аэрофлота» Максим Чумаченко, который летел из Нью-Йорка в Софию с короткой пересадкой в Москве, сообщил, что два его кота получили травмы во время транспортировки в столичном аэропорту и погибли.
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Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Наука
Трупы оленей помогли членистоногим и растениям нидерландского заповедника
Останки благородных оленей (Cervus elaphus) повышают количество членистоногих (в том числе не падальщиков) и биомассу растений даже в тех сообществах, где и без трупов достаточно питательных веществ, пишут в PLoS ONE.
Игры
Финальное дополнение для Metro Exodus может выйти в феврале
На сайте 4A Games опубликовали дату выхода финального дополнения для Metro Exodus.
Здоровье
Названы первые признаки рака кожи
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
Здоровье
Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Кино
Актер Трухин опасается очередного срыва съемок седьмых «Сватов»
Кино
Стал известен главный герой приквела «Голодных игр»
Наука
Стресс действительно делает седыми волосы
Повреждение клеток отвечающих за цвет волос, происходит из-за гормонов стресса.
Происшествия
На севере Москвы столкнулись шесть машин, погиб один человек
Шесть автомобилей столкнулись на Бутырской улице на севере Москвы, один человек погиб, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.
Происшествия
Сильный взрыв произошел в Хьюстоне
Здоровье
Воронежская больница закупила 78 кг красной икры
Воронежская областная клиническая больница №1 приобрела 78,12 кг красной икры.
Политика
Лидер крымскотатарского Меджлиса назвал дату марша на Крым
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Армия и оружие
ВСУ сообщили о ранении боевика в Донбассе
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала новые фото с детьми от трёх мужей
Климова воспитывает четырёх детей от трёх бывших мужей и умудряется успевать провести с ними время, гастролировать со спектаклями и сниматься в кино.
Авто
Компания Geely сертифицировала кроссовер Atlas Pro для России
Китайская компания Geely сертифицировала кроссовер Atlas Pro для России.
Происшествия
В Турции возросло число погибших при землетрясении
Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
Общество
Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай
Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
Общество
Goldman Sachs откажет в IPO компаниям без геев в совете директоров
Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs с июля 2020 года откажется от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, в совете директоров которых нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с не белым цветом кожи.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Политика
Reuters: Кипр заблокировал антироссийские санкции
Кипр блокирует введение Евросоюзом санкций против крымских чиновников. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на три дипломатических источника.
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Политика
Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что поддерживает прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы вернуть удерживаемых в России и на Донбассе украинцев домой.
Политика
Госдума РФ одобрила поправки в Конституцию в первом чтении
Сегодня Госдума единогласно в первом чтении одобрила пакет поправок в Конституцию, внесенных по предложению президента Владимира Путина.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Фигурное катание
Косторная лидирует после короткой программы на ЧЕ, Щербакова — 2-я
Победительница финала Гран-при Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.