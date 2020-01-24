Происшествия
RT на русскомШереметьево начало расследование из-за инцидента с гибелью котов
Администрация московского аэропорта Шереметьево организовала служебное расследование в связи с инцидентом с гибелью котов, перевозившихся в багаже на рейсе Нью-Йорк — Москва. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
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Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на севере Москвы
На севере Москвы столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии погиб один человек, сообщает в пятницу, 24 января, столичная Госавтоинспекция в своем Twitter.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил «Текст»
Кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина режиссера Клима Шипенко «Текст».
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Фигурное катание
Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию
Лидеру первого дня состязаний Алёне Косторной не хватило полбалла до мирового рекорда, Анна Щербакова заняла второе место, Александра Трусова из-за ошибки на акселе замкнула тройку сильнейших.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Здоровье
Любимые россиянами супы диетологи назвали вредными
Диетологи составили список самых вредны супов русской кухни. В него вошли и самые любимые первые блюда россиян - борщ и щи, пишет «Росбалт».
Политика
Песков: РФ направит предложения о проведении саммита «пятёрки» СБ ООН
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия направит официальные послания постоянным членам Совета Безопасности ООН (Китаю, США, Франции и Великобритании) о проведении саммита «пятёрки».
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Шоу-бизнес
Брэд Питт прокомментировал «воссоединение» с Дженнифер Энистон
Известный американский актер Брэд Питт прокомментировал слухи о своем воссоединении с одной из бывших жен — актрисе Дженнифер Энистон.
Космос
На спутнике Юпитера может зародиться жизнь
Ученые считают, что на спутнике Юпитера Европе может зародиться жизнь. Об этом пишет издание Inforeactor.ru.
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.
Происшествия
В Москве проверяют почти 300 объектов из-за сообщений о минировании
Анонимные сообщения о "минировании" коснулись в пятницу почти 300 объектов в Москве, в их числе больницы, школы и торговые центры, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Футбол
Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры
Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Происшествия
В Хьюстоне прогремел мощный взрыв
Сильный взрыв прогремел в американском городе Хьюстон, по меньшей мере один человек был госпитализирован, сообщает телеканал Fox 26 Houston.
Происшествия
Четыре человека погибли в результате землетрясения на востоке Турции
Министр МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Политика
Порошенко явился в Госбюро расследований Украины на допрос
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований (ГБР), пишет РИА Новости.
Энергетика
Лукашенко пожаловался на Россию из-за нефтяного вопроса
Налоговый маневр в нефтяной отрасли стал одним спорных вопросов между двумя государствами.
Армия и оружие
Донецк подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины
Территория Донецка попала под артиллерийский удар, совершенный со стороны вооруженных сил Украины.
Политика
СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций
Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Политика
Дуда назвал правильным решение не приезжать на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста.
Авто
Kia показал новый бюджетный кроссовер Kia Sonet
Южнокорейский автопроизводитель KIA опубликовал первые изображения нового компактного кроссовера Sonet, который может стать самым дешевым SUV в линейке бренда.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.
Политика
Трамп показал логотип Космических сил США
Президент США Дональд Трамп показал логотип Космических сил США, которые были созданы в 2019 году, в своем Twitter-аккаунте.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Политика
Зеленский заявил о вечном «шраме» в отношениях РФ и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе не останется бесследным для российско-украинских отношений, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Член банды Цапков дал показания на сообщников
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.