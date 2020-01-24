Происшествия

RT на русскомRT на русскомШереметьево начало расследование из-за инцидента с гибелью котов

Администрация московского аэропорта Шереметьево организовала служебное расследование в связи с инцидентом с гибелью котов, перевозившихся в багаже на рейсе Нью-Йорк — Москва. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
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