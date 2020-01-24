Происшествия
РБКШереметьево начало расследование после гибели кошек в багаже
Ранее пассажир рейса «Аэрофлота» Максим Чумаченко, который летел из Нью-Йорка в Софию с короткой пересадкой в Москве, сообщил, что два его кота получили травмы во время транспортировки в столичном аэропорту и погибли.
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Армия и оружие
Forbes назвал слабое место США в возможной войне
США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Армия и оружие
Самолет ВВС США провел разведку вблизи Крыма
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U совершил 22 января длительный разведывательный полет у границ России вблизи Крыма.
Космос
SpaceX отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками системы Starlink
Американская компания SpaceX приняла в четверг решение отложить намечавшийся на пятницу запуск ракеты-носителя Falcon 9 c 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.
Здоровье
В Китае вылечили первого пациента от коронавируса
В Шанхае вылечили первого пациента от коронавируса нового типа, вспыхнувшего в Ухани.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек
Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.
Биатлон
Херманн выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке
Немецкая биатлонистка Дениз Херманн стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке.
Происшествия
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Шоу-бизнес
Оксане Воеводиной после родов поставили диагноз «отек костного мозга»
Последнее обнаружило у нее протрузию, три грыжи и отек костного мозга.
Здоровье
Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции
Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Армия и оружие
Несколько сотен боевиков атаковали армию Сирии в Идлибе
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Общество
Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды
Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.
Общество
Раскрыт источник интимных снимков самого богатого человека в мире
Основатель Amazon Джефф Безос выяснил, что его интимные фото изданию The National Enquirer продал брат его возлюбленной по имени Майкл Санчес.
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн» в чемпионате Германии
Дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Кельн" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Футбол
Братья Березуцкие вернутся в ЦСКА
Кино
Прототип «Волка с Уолл-Стрит» потребовал денег с создателей фильма
Осужденный мошенник утверждает, что никогда не продал бы компании права на свои мемуары, если бы знал, что она использует незаконно полученные деньги.
Футбол
«Чемпионат»: Комличенко проходит медосмотр в «Динамо»
Космос
Космонавты испекли печенье на МКС
Политика
Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере
Раскрытие ЦРУ архивных документов о Степане Бандере говорит о том, что США было известно о преступлениях украинских националистов, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.
Космос
Перспективную российскую ракету «Союз-5» признали «неоптимальной»
Кино
THR: продолжение фильма «Капитан Марвел» выйдет в 2022 году
Выход второй части запланирован на 2022 год. Оригинальный фильм вышел в 2019 году.
Политика
Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких официальных лиц РФ в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.
Армия и оружие
Украина разберется в вероломстве защищавших аэропорт Донецка ополченцев
Генеральная прокуратура Украины разберется в обстоятельствах гибели военных во время боев за аэропорт Донецка в 2014-2015 годах.