Происшествия

РБКРБКШереметьево начало расследование после гибели кошек в багаже

Ранее пассажир рейса «Аэрофлота» Максим Чумаченко, который летел из Нью-Йорка в Софию с короткой пересадкой в Москве, сообщил, что два его кота получили травмы во время транспортировки в столичном аэропорту и погибли.
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«Шереметьево» проводит расследование после гибели котов из-за неправильного обращения с багажом

Эхо Москвы15:01

Шереметьево устроило служебную проверку после гибели котов из-за неправильной укладки багажа

Газета.Ru14:29

Аэропорт Шереметьево проведет служебное расследование после инцидента с гибелью двух кошек

Агентство Москва14:01

Шереметьево начало расследование после гибели кошек в багаже

РБК14:25

Шереметьево проводит служебное расследование после случая гибели котов

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Аэропорт Шереметьево после смерти кошек начал служебное расследование

Известия14:15

Виновных в гибели котов из разбитой переноски начали искать в Шереметьево

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