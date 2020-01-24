Ранее пассажир рейса «Аэрофлота» Максим Чумаченко, который летел из Нью-Йорка в Софию с короткой пересадкой в Москве, сообщил, что два его кота получили травмы во время транспортировки в столичном аэропорту и погибли.

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