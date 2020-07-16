Общество
Строительная Газета«Шереметьево» отложило реконструкцию двух терминалов из-за пандемии
Согласно отчету, реконструкция терминала С-2 ожидается в 2030-е годы, а реконструкция терминала F запланирована на 2031 год. По данным газеты «Ведомости», еще в январе 2020 года аэропорт планировал запустить С-2 в 2026 году, сразу после этого хотели начать реконструкцию F.
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«Шереметьево» на пять лет отложило строительство терминалов стоимостью $535 млн
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В первой свободной практике лучший результат показал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
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Орлов назвал «Зенит» фаворитом кубкового полуфинала со «Спартаком»
Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» и «Спартака», который состоится в рамках полуфинала Кубка России.
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Задержан подозреваемый в убийстве 24-летней девушки в Тверской области
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Песков назвал удачей работу с Путиным
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Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной
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Из каких процедур состоит курс По словам Бодровой, в курс амбулаторной медицинской реабилитации входят ЛФК, лечебная гимнастика в сочетании с упражнениями на дыхательном тренажере и озонированием, массаж, физиотерапевтическое лечение (низкочастотная магнитотерапия, поляризованный свет, лазерная терапия, КВЧ-терапия и другие процедуры).
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Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%.
РБК вчера в 00:00
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ЕС ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность в деле MH17
В заявлении говорится, что ЕС поддерживает усилия по расследованию крушения MH17, чтобы добиться истины и наказать виновных.
Коммерсантъ вчера в 12:25
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В Татарстане сотрудниками следственных органов задержан мужчина, которого подозревают в организации убийства, совершенного в 2003 году.
Pravda.Ru вчера в 22:57
Общество
Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой
Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
Коммерсантъ 06:14
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Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
Общество
Сотрудники СГЭТ отказались выходить на маршруты из-за низких зарплат
Сотрудники СГЭТ объявили забастовку и отказались выйти на маршруты для обслуживания людей в пятницу утром.
Московский Комсомолец 02:38
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В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
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Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
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Клуб вырвал победу из рук ЦСКА и со счетом 2:1 пробил себе дорогу к Лиге чемпионов.
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В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
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РИА Новости 05:49
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
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Черные клубы дыма поднялись над улицей Валдайской в Челябинске
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В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск, сообщилапресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.
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Газета.Ru вчера в 14:39
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В Госдуме и Совете Федерации попросили оставить «Оренбург» в РПЛ
Депутат отметил, что письмо подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин.
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Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
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Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
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Разработка корабля Orion обошлась NASA более чем в $16 млрд
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Частота обновления экрана Samsung Galaxy S20 Lite составит 120 Гц
По сведениям Ice universe, модель Galaxy S20 Lite будет оборудована качественным дисплеем с частотой обновления 120 Гц.
3DNews вчера в 08:37