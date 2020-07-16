Общество
КоммерсантъШереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2
Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево. Ранее предполагалось, что работы начнутся в 2024 году, потом сроки сдвинулись на 2026 год. Сроки реконструкции терминала F смещены с 2021 года на 2031 год.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Российская газета 09:10
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Руководитель японского бренда Nissan анонсировал, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya выступает в качестве начала новой истории компании.
Faktom 10:47
Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости 14:39
Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 16:15
Армия и оружие
Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции
Lenta.ru 12:30
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Общество
Twitter блокирует пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней аккаунты
Компания Twitter в рамках борьбы с масштабным хакерским взломом решила заблокировать все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение последних 30 дней.
RT на русском 15:55
Финансы
В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАСС 06:54
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 14 июля в 03:13
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменить
Футбольные клубы "Зенит" и "Спартак" могут не встретиться 19 июля в рамках полуфинала российского Кубка.
CT news 15:04
Происшествия
Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского
"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс 13:47
Энергетика
ФАС повысит цены на газ для населения с 1 августа
Цены на газ вырастут для населения России с 1 августа.
Известия 15:46
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России
Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК вчера в 12:08
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Политика
Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине
У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета 14:10
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вернулось на второе место
«Динамо» Киев победило «Зарю» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Украины.
Спорт-Экспресс 13:55
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Напомним, последняя деноминация в России прошла в 1998 году, когда 1 000 «старых» рублей заменилась 1 «новым».
МОЁ! Оnline Воронеж 00:28
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Экономика
Минфин Украины заявил об исчерпании фонда для борьбы с коронавирусом
13 апреля Верховная рада внесла изменения в бюджет Украины на 2020 год в связи с распространением коронавируса и создала специальный фонд для борьбы с пандемией на сумму 64,7 млрд гривен (около $2,4 млрд).
ТАСС 11:06
Армия и оружие
Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС
МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру 15:15
Экономика
Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд
Pala и Aleia просили суд взыскать с ответчиков 3,3 млрд руб. в качестве компенсации за ненадлежащие сделки, снижающие, по мнению истцов, стоимость пакета акций «Русского стандарта», заложенного по дефолтным облигациям.
РБК 13:53
Киберспорт
Футбольный симулятор PES 2022 сменил Fox Engine на Unreal Engine
Новый трейлер Pro Evolution Soccer 2022 сообщает с первых же кадров, что футбольная игра следующего поколения более не будет основана на собственном движке Konami FOX Engine, разработанном командой известного геймдизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima).
3DNews вчера в 10:05
Кино
Героя Вина Дизеля планируют убить в финальной части «Форсажа»
Ранее Вин Дизель предположил, что десятая часть «Форсажа» будет разделена на два фильма.
Что происходит вчера в 09:38