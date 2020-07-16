Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево. Ранее предполагалось, что работы начнутся в 2024 году, потом сроки сдвинулись на 2026 год. Сроки реконструкции терминала F смещены с 2021 года на 2031 год.

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