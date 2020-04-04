Происшествия
Газета.RuШесть человек извлечены из-под завалов рухнувшего дома в Орехово-Зуеве
Спасатели достали шесть человек из-под завалов рухнувшей после взрыва газа стены жилого дома в подмосковном Орехово-Зуево. Они живы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу города Геннадия Панина. Он уточнил, что шесть человек были спасены.
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Общество
Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Общество
Денис Паслер продлит самоизоляцию в Оренбуржье до 12 апреля
Во время онлайн-брифинга в соцсетях глава региона напомнил, что Владимир Путин порекомендовал продлить режим самоизоляции до 30 апреля.
Общество
Попова назвала самый частый способ передачи коронавируса
Коронавирус передается в 96% случаев капельным путем, в 4% — воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.
Общество
В Саянске разрешили открыть магазины и рестораны во время пандемии
В Саянске Иркутской области мэр города Олег Боровский под свою ответственность разрешил открыть детсады, магазины, рестораны, бары, бани и салоны красоты.
Происшествия
Жителя Оренбурга арестовали за повторное нарушение режима самоизоляции
Суд Оренбурга арестовал местного жителя за повторное нарушение режима самоизоляции в целях нераспространения коронавируса, мужчина второй раз был замечен полицейскими вдалеке от своего дома, сообщает УМВД по Оренбургской области.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
Личность преступника установлена. По данным НАК, он планировал после совершения теракта выехать на Ближний Восток.
Политика
Всемирный банк требует пересмотреть украинский закон о продаже земли
На сайте партии указывается, что Всемирный банк потребовал пересмотреть принятый закон, увеличив "разрешенную к приватизации площадь участка" и "допустить к покупке земли юридических лиц".
Общество
Ни один прогноз по коронавирусу не подтвердился, заявила Голикова
Ни один прогноз по заболеваемости коронавирусом не подтвердился, ни одна математическая модель не может полностью учесть влияние всех мер для купирования заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Экономика
Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Политика
Миронов призвал неуверенных губернаторов уйти в отставку
Москва, 4 апреля 2020, 11:35 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал немедленно подать в отставку губернаторов, у которых нет уверенности в своих силах, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.
Общество
В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях
В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
Наука
У котов в Ухане обнаружили коронавирус
Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.
Футбол
«Челси» начал переговоры с Коутинью
«Челси» начал переговоры с 27-летним бразильцем о переходе этим летом, сообщает Sport.es.
Происшествия
Беженец из Судана напал на прохожих во Франции
Речь идет об уроженце Судана 1987-го года рождения. При нем найден вид на жительство, выданный ему как беженцу, прибывшему во Францию.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Общество
В России начнут проводить экспресс-тестирование на коронавирус
Тесты позволят определять, заражен ли человек коронавирусом, всего за 30 минут.
Политика
Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
"Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Общество
В Краснодаре продлят действие ранее выданных предприятиями пропусков
Согласно постановлению губернатора региона, введена новая форма пропусков для граждан, теперь выдавать их имеют право только муниципалитеты.
Политика
Лукашенко призвал Украину провести выборы в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины должны пойти на непопулярный шаг и провести выборы в Донбассе ради прекращения конфликта.
Игры
Появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, но он оказался фейком
23 марта GSC Game World опубликовала первый скриншот из S.T.A.L.K.E.R. 2, а 2 апреля на YouTube-канале компании появился дебютный трейлер проекта, который оказался в итоге фейком.
Футбол
Фернандес рассказал, кто в ЦСКА чаще всего ругается матом
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Футбол
Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард
Общество
Сергей Цивилев рассказал, когда кузбассовцы смогут выйти на работу
Вчера, 3 апреля, Сергей Цивилев анонсировал своё обращение к кузбассовцам и сегодня губернатор огласил решение властей касаемо «нерабочего месяца».