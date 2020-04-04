Происшествия
Газета.RuШесть человек извлечены из-под завалов рухнувшего дома в Орехово-Зуеве
Спасатели достали шесть человек из-под завалов рухнувшей после взрыва газа стены жилого дома в подмосковном Орехово-Зуево. Они живы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу города Геннадия Панина. Он уточнил, что шесть человек были спасены.
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Происшествия
Арестован вице-губернатор Кировской области
Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.
Общество
Роспотребнадзор объяснил оптимистичный сценарий по COVID-2019 в России
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Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево
Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуево.
Общество
ЦБ разрешил покупать полисы ОСАГО без проведения техосмотра
Центробанк разрешил страховым компаниям продавать полисы ОСАГО без обязательного прохождения техосмотра автомобиля.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Певица Pink заразилась коронавирусом
У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Общество
Названы сроки начала тестирования российской вакцины от коронавируса
Прототипы вакцины от коронавируса проходят испытания на грызунах, а также низших приматах, тестирование на людях начнется в июне, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
Футбол
Объявлена крайняя дата возобновления РПЛ
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о сроках возобновления сезона российской Премьер-лиги.
Экономика
В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля
В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Здоровье
Продажу крепкого алкоголя хотят ограничить
"Сухой закон" в России во время нерабочих дней из-за распространения коронавируса вводить не стоит, а ограничить продажу крепкого алкоголя следовало бы, считает главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Армия и оружие
В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов
Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Происшествия
В Барнауле супруги подверглись травле из-за заражения коронавирусом
Прокурорская проверка подтвердила факт травли зараженной COVID-19 супружеской пары из Барнаула, прибывшей из Доминиканской Республики, и направила материалы для возбуждения уголовного дела в УФСБ региона, сообщают в пресс-службе генпрокуратуры РФ.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
Кино
Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции
Кино
Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти»
Как заявил ранее актер Майкл Пенья, съемки третьей части приключенческого фильма могут начаться в начале 2021 года, однако в Marvel официально пока не анонсировали выход новой картины про супергероя.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Игры
Появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, но он оказался фейком
23 марта GSC Game World опубликовала первый скриншот из S.T.A.L.K.E.R. 2, а в начале апреля на YouTube-канале компании появился дебютный трейлер проекта, который оказался в итоге фейком.
Технологии
В России открыли ресурс для учителей по дистанционному образованию
На ресурсе уже открыт доступ к бесплатному онлайн-курсу для педагогов по организации процесса онлайн-обучения с помощью бесплатных приложений, курсов и видеолекций.
Общество
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях
Армия и оружие
Силами Минобороны РФ ударными темпами идет строительство 16 госпиталей
Ударными темпами идет строительство 16 госпиталей, которые возводят силами нашего Минобороны.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Общество
Правила изоляции из-за коронавируса ужесточены в Забайкалье
Губернатор Забайкалья Александр Осипов своим постановлением изменил ограничения режима изоляции в крае.
Общество
Россия приостанавливает авиарейсы по вывозу россиян из-за рубежа
Россия с полуночи субботы, 4 апреля, приостанавливает авиарейсы, которые организуются для вывоза россиян на родину.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.