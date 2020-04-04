Спасатели достали шесть человек из-под завалов рухнувшей после взрыва газа стены жилого дома в подмосковном Орехово-Зуево. Они живы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу города Геннадия Панина. Он уточнил, что шесть человек были спасены.

Шесть человек извлечены из-под завалов рухнувшего дома в Орехово-Зуеве

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