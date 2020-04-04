Тело еще одного погибшего обнаружено при разборе завалов на месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе района. Всего на текущий момент восемь пострадавших, из них двое погибли, сообщили в службе.

Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух

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