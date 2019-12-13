Происшествия

ТАССТАССШесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

Предположительно, в доме находились шесть человек. Сотрудники МЧС задействованы в тушении пожара, на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК. По данным ГУ МЧС края, вероятной причиной пожара стала неисправность печного отопления.
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 следственного комитета РФ по Алтайскому краю сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
РИА Новостивчера в 22:30

Подробнее о событии

Томенко поручил проверить печи в домах семей на Алтае после крупного пожара

ТАСС01:16

Шесть человек стали жертвами пожара в жилом доме в Алтайском крае

Московский Комсомолецвчера в 22:26

Алтайский губернатор поручил ускорить установку пожарных извещателей в домах многодетных семей после трагического пожара

Интерфакс - Россиявчера в 23:31

При пожаре на Алтае погибли шесть человек, включая детей

РИА Новостивчера в 22:30

Виктор Томенко поручил главам городов и районов Алтайского края провести обход неблагополучных и многодетных семей

Катунь 24вчера в 23:25

Шесть человек погибли при пожаре на Алтае

Тайга.инфовчера в 22:16

На Алтае поручили ускорить установку пожарных извещателей после ЧП

Известия00:08
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Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила 12 декабря компания.
Ведомости вчера в 13:08
Политика

Зеленский опроверг информацию об интервью для российского канала

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал полноценное интервью российскому телеканалу, а ответил на вопрос одной из журналисток.
RT на русском вчера в 16:58
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
РБК 10 декабря в 02:20
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Происшествия

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
ТАСС 00:28
Политика

Консервативная партия получает большинство в парламенте Великобритании

По результатам продолжающегося подсчета голосов, которые приводит BBC, правящая в стране партия получает более половины от общего числа депутатских мандатов — 352 из 650.
Коммерсантъ 00:50
Политика

Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание

Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
iReactor 00:47
Политика

В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России

Продление Евросоюзом антироссийских санкций еще на полгода не несет для РФ никаких угроз, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Известия вчера в 23:58
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Нева Спорт вчера в 19:04
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Футбол

Все российские клубы вылетели из еврокубков

Больше всех очков среди российских команд в нынешнем евросезоне набрал «Зенит» — 9. На втором месте — «Краснодар», в активе клуба семь очков.
Чемпионат вчера в 14:50
Общество

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Известия вчера в 16:01
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
RT на русском 01:24
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 05:13
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G

Дни24 10 декабря в 05:20
Авто

Найден способ снижения стоимости автомобилей на 10%

Сегодня, 12 декабря 2019 года, стало известно, что если задачи по локализации автокомпонентов будут включены в национальные проекты РФ, то это снизит стоимость автомобилей на 10%.
Саминвестор вчера в 23:53
Экономика

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
РИА Новости вчера в 08:45
Шоу-бизнес

Из-за критики София Ротару не хочет выступать в России

Популярная певица София Ротару категорически не хочет выступать в Российской Федерации из-за заслуженной критики.
Evo-rus.com вчера в 10:25
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета 11 декабря в 15:10
Политика

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Известия вчера в 14:08
Кино

В сети появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Piter.tv вчера в 06:55
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru вчера в 00:21
Происшествия

«Рабовладельцы» из Кузбасса получили 4 и 3,5 года колонии

РИА Новости вчера в 23:38
Общество

Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч человек за период с января по октябрь текущего года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:53
Политика

Сокурова огорчил ответ Путина на его слова о Герое России Кадырове

Росбалт вчера в 16:24
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК 11 декабря в 11:37
Политика

Зеленский прокомментировал дело против Порошенко из-за «Минска-2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его предшественника на посту главы государства Петра Порошенко есть много разных грехов, но никто не знает, при каких условиях подписывался "Минск-2".
РИА Новости вчера в 18:04
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